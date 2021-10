MAYNILA - Inirekomenda ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa Inter-Agency Task Force (IATF) on COVID-19 response na gawing mas maluwag na ang quarantine period sa mga pauwing overseas Filipino workers (OFW).

Sa virtual forum ng ahensya, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na nasa IATF na ang kanilang rekomendasyon at pag-apruba na lang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hinihintay.

Ayon kay Bello, maaaring hindi na sumailalim sa quarantine ang mga uuwing OFW mula sa mga green-listed countries at negatibo naman sa swab testing.

"Maganda-ganda ang balita para sa mga OFW… sa meeting kanina ng IATF, siyempre ito ay recommendatory subject to the approval of the president," ani Bello.

"Yung mga OFWs kapag galing sila sa green listed countries, pagdating dito…ipi-PCR test sila 'pag negative sila puwede na silang umuwi sa kanilang mahal sa buhay... Kung galing naman sa yellow ay 5-days lang ang quarantine," dagdag ng opisyal.

Kumpiyansa si Bello na agad na aaprubahan ng Pangulo ang kanilang rekomendasyon para sa mas maluwag na quarantine protocols sa mga OFWs.

"Sigurado ako pikit mata si Pangulong Duterte sa pagmamahal sa mga OFW natin (I am sure President Duterte loves our OFWs so much). I am very confident that the president will approve the recommendation of IATF," sabi niya.

Sa tala ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), umabot na sa 700,715 ang mga napauwing OFW sa bansa simula nang tumama ang pandemya.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

PANOORIN