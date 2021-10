4 na bahay nasira sa Tanza, Cavite dahil sa bagyong Maring

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Gumuho ang mga sementadong pader at kinain ng lupa ang sahig ng apat na bahay sa tabi ng dagat sa Sitio Pook, Barangay Calibuyo sa bayan ng Tanza sa Cavite dahil sa malakas na alon at hanging may kasamang pagbugso ng ulan na dala ng bagyong Maring.

Apat na pamilya o katumbas na 24 na indibidwal ang apektado sa mga nasirang bahay, ayon sa Tanza local government unit.

Sa kanilang mga kamag-anak muna piniling makituloy ng mga residenteng nasiraan ng bahay bagamat may ininhanda namang evacuation center.

Dalawang binatilyo naman ang naiulat na namatay sa Dasmariñas matapos malunod sa ilog. Nasa edad na 11 at 13 ang mga bata.

Sa impormasyon ng Philippine Coast Guard sa Cavite, naligo kasama ng mga kaibigan ang mga bata pero naanod sa malalim ng bahagi ng ilog.

- TeleRadyo 13 Oktubre 2021