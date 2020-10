Velasco pormal na kinilala bilang House Speaker; Cayetano 'nag-resign'

MAYNILA — Pormal nang kinilala bilang House Speaker si Marinduque Rep. Lord Allan Velasco sa isang botohang ginanap mismo sa loob ng plenaryo ng House of Representatives nitong Martes.

Nasa 186 mambabatas ang bumoto pabor sa ratipikasyon ng nangyaring paghalal kay Velasco bilang House Speaker noong Lunes, na kinuwestiyon dahil ginawa ito sa Celebrity Sports Plaza at hindi sa Batasang Pambansa.

Sabi ni 1-Pacman Partylist Rep. Mikee Romero, kung susumahin ay 208 mambabatas daw ang nagpahayag ng suporta para sa liderato ni Velasco.

Tinatapos nito ang agawan sa puwesto na naganap nang tumanggi si Taguig Rep. Alan Peter Cayetano na sundin ang term-sharing agreement niya kay Velasco alang-alang umano sa 2021 national budget.

Sa kaniyang unang speech sa loob ng Kamara bilang House Speaker, pinaalala ni Velasco ang kahalagahan ng "dangal" at pagkakaroon ng isang salita.

"This is for our people, for this august body our Congress, for the word of honor of our beloved President Rodrigo Duterte and for God who makes all this happen. To the Filipino people, we will not let you down. For God and country, maraming salamat po! Mabuhay po ang Kongreso! Mabuhay po ang Sambayanang Pilipino," aniya.

Dahil dito ay pormal na ring napatalsik si Cayetano bilang Speaker.

Gayunpaman, sa pamamagitan ng Facebook live ay sinabayan ni Cayetano ang speech ni Velasco. Dito, sinabi niyang naghahain na siya ng "resignation" alang-alang umano sa kapakanan ng Kamara.

"Under the bridge. Let's unite Congress. The institution is important, it is the institution of democracy. Tayo'y irrelevant, napapalitan tayo pero 'yung institution nand'yan. Congress is not only an institution but a symbol. So kapag binaboy natin ang Kongreso, binaboy din po natin ang ating bansa," paliwanag ni Cayetano sa kaniyang "resignation."

Ngayong Martes nakatakdang magbukas ang special session na ipinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte upang muling talakayin ang panukalang national budget para sa 2021.

Maaalalang noong nakaraang linggo ay ipinatigil ni Cayetano ang sesyon, isang hakbang na sabi ng kampo ni Velasco ay para pigilan ang pagpapalit ng liderato sa Kamara.

Sa ngayon, sinasabi ng parehong kampo nina Cayetano at Velasco na prayoridad nila ang pagpapasa ng budget na kailangan para angkop na matugunan ang pandemya.