'Top 6 most wanted' ng Maynila, tiklo sa Taguig

MAYNILA - Nahuli na ng mga awtoridad ang tinuturing na "top 6 most wanted" ng Manila Police District matapos magkasa ng operasyon laban sa kaniya sa Taguig City nitong Lunes.

Ayon sa pulisya, natunton nila si Errol Vicente sa Upper Bicutan sa naturang lungsod matapos sila magkasa ng manhunt operation laban sa suspek, na nahaharap sa kasong robbery with homicide, at frustrated murder.

May pinatay umano ang suspek sa Quezon City noong isang taon at isa pa sa Maynila nitong Pebrero.

Miyembro din umano siya ng notoryus na "Bautista Crime Group" o "Wang-Wang Group" na sangkot sa mga serye ng robbery, hold-up, snatching, carnapping at pamamaril sa Sta. Cruz at Tondo sa Maynila, Caloocan at Quezon City.

Nasa kustodiya na ng mga awtoridad ang suspek.--Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News