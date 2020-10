Sunog, sumiklab sa Commonwealth, QC

QUEZON CITY — Isang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa Kasunduan Street creekside sa Barangay Commonwealth, Quezon City ngayong Martes.

Alas-2:33 ng hapon nang idineklara ang fire out ng mga awtoridad.

Walang namang nasawi o nasugatan sa sunog, ayon kay investigator Sgt. Rolando Valena ng QC Bureau of Fire Protection (BFP).

NOW: Fire guts a residential area in Brgy. Commonwealth, Quezon City. (📷 Harold Joshua Singson) | via @raphbosano pic.twitter.com/421rr0SYMx