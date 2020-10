'Mindanao schools na posibleng mapasok ng mga terorista babantayan'

Babantayan ng mga awtoridad ang mga paaralan sa Mindanao na posibleng mapasok ng mga terorista upang makapag-recruit ng mga miyembro, sabi ngayong Martes ng tagapamuno ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Sa isang forum, sinabi ni AFP Chief of Staff Gen. Gilbert Gapay na makikipag-ugnayan ang sandatahang lakas sa Department of Education at mga lokal na pamahalaan upang ma-monitor ang mga paaralan.

Partikular umanong babantayan ang mga Madrasa o Islamic school, at iba pang paaralan na napapasok ng local terrorist groups para makakuha ng mga miyembro.

"We are looking at coordinating with DepEd, looking at schools, particularly in Sulu and other parts of Mindanao because it is one of the institutions or areas where recruitment is occurring, partitulcarly in the youth, the Madrasas," ani Gapay.

Hindi lang daw kasi mga banyaga ang mga suicide bomber na umaatake sa Pilipinas.

Magugunitang noong Hunyo 2019, pinasabog ni Norman Lasuca, ang kauna-unahang Filipino na suicide bomber, ang kaniyang sarili sa kampo ng militar sa Indanan, Sulu.

Samantala, tinawag naman ni Gapay na "biased" at "unfair" ang Facebook dahil sa pagbura nito sa page na Hands Off Our Children, na binubuo ng grupo ng mga magulang na may mga anak na recruit umano ng New People's Army.

Bagaman hindi na raw maibabalik ang pahina, nakikipag-ugnayan sina Gapay para mai-reconstruct ang binurang page.