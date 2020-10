Impostor na 'anak ni Marcos' hinuli dahil sa iba't ibang scam

Nagpapakilala din daw ang suspek na may royal blood at tagapagmana ng tagong pera ng mga Marcos. Screengrab

MAYNILA — Isang lalaking nagpapanggap umanong anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang inaresto ng National Bureau of Investigation (NBI) dahil sa panloloko daw nito sa ilang overseas Filipino workers (OFW) at pagkasangkot sa iba pang scam.

Inaresto ng NBI Anti-Organized and Transnational Crimes (AOTC) division ang suspek na si Malberto Marcos sa kaniyang bahay dahil sa iba't ibang kaso.

Sa garahe niya makikita pa ang painting na kasama niya ang dating diktador.

Inaresto si Marcos sa kasong carnapping matapos umano niyang ipambayad sa kotseng binili ang ilang "government bonds" ng China.

Modus rin umano ni Marcos ang pagpapanggap na anak ng dating pangulo.

Nagpapakilala din daw itong may royal blood at tagapagmana ng tagong pera ng mga Marcos.

"Involved pala siya sa mga investment at donation scam. He claims to be the son of Ferdinand Marcos, anticipating na magkakaroon ng withdrawal sa bangko na makukuha niya," ani Manuel Eduarte, hepe ng NBI-AOTC.

Itinanggi naman ni Marcos ang mga akusasyon ng panloloko, at sinabing katukayo lang niya ang pamilya ng diktador.

Hindi na bago ang ganitong modus.

Noong 2018, inaresto ang isang suspek matapos nakawan ng P2 milyon ang mga biktima niya sa parehong modus.

Noong Mayo lang, inaresto naman si Francis Leo Marcos dahil sa illegal recruitment.

Kulong si Marcos, tulad sa 2 naunang suspek.

Hinihikayat naman ng NBI na lumantad ang mga nabiktima sa naturang scam.

—Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News