Hiling ng bilanggong ina na masilayan ang yumaong sanggol pinagbigyan

Pinagbigyan ng isang korte sa Maynila ang hiling ng bilanggong aktibista na si Reina Mae Nasino na masilayan sa huling pagkakataon ang kaniyang namayapang 3-buwang gulang na sanggol.

Tatlong araw ang ibinigay ni Manila Regional Trial Court Branch 47 Judge Paulino Gallegos kay Nasino para makadalaw sa burol at makadalo sa libing ng anak na si River. Maaari siyang lumabas ng Manila City Jail mula Miyerkoles hanggang Biyernes.

Sa Miyerkoles din nakatakdang ilabas ng korte ang order.

Ayon sa mga abogado ni Nasino mula sa National Union of Peoples' Lawyers, ito na ang pinakamahabang furlough na ibinigay sa isang political detainee.

Namatay si River dahil sa pulmonya noong Biyernes, halos 2 buwan mula nang mawalay sa nakadeteneng ina.

Sa video call pa lang nakikita ni Nasino ang kabaong ng kaniyang anak kaya hiniling ng kaniyang mga abogado na makapagluksa man lang sana siya nang maayos at mailibing ang sanggol.

Ayon sa grupong Kapatid, magandang senyales ang desisyon para sa kaso ng ibang mga presong politikal.

Ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, hindi na dapat mangyari ulit ang nangyari kina Nasino at River.

Dapat umanong payagan nang mabisita ng isang bilanggong ina ang anak nitong may sakit.

"Their tragedy should be a teachable moment for all of us – that a jailed mother should not be denied to visit her terminally sick child," ani Recto sa isang pahayag.

"I hope that the DOJ (Department of Justice) – which is headed by a decent and upright professional – will be advocates of granting humanitarian furloughs to detainees whose innocence or guilt has yet to be determined," dagdag niya.

Naaresto noong Nobyembre sa kasong illegal possession of firearms and explosives si Nasino, na anila'y bahagi umano ng crackdown ng mga awtoridad laban sa mga aktibista. -- Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News