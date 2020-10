ALAMIN: Tamang paggamit ng contact tracing info ng kustomer

MAYNILA - Kabilang sa mga kalimitang kinokolektang impormasyon sa contact tracing ang pangalan, cellphone number, e-mail, at temperature ng mga kustomer sa isang online form o papel na pinupunan nila bago pumasok sa isang establisimyento.

Ginagamit ang nasabing impormasyon para matunton ang isang kustomer, sakaling malamang may nakasalamuha itong kapwa kustomer o trabahador ng establisimyento na may sintomas o kaya na-diagnose na mayroong coronavirus disease 2019 (COVID-19).

At kaakibat niyan, may tamang paraan ng pag-aalaga ng mga nakakalap na impormasyon, paalala ng commissioner ng National Privacy Commission nitong Martes.

Ayon kay NPC Commissioner Raymund Liboro, may guidelines na inilabas ang mga ahensiya sa tamang pagiingat sa contact tracing information ng mga kustomer.

"For contact tracing, sinabi ng DTI (Department of Trade and Industry), 30 days lamang ang kailangan at DOH (Department of Health) na kailangan itago ito, pagkatapos nito kailangan silang securely i-dispose itong mga datos na ito kaya walang dahilan para patagalin ang mga data na para sa contact tracing. So 30 days lamang ito. Every 30 days, 'yung kinolek na nasa logbook na 'yan, 'yun po ay kailangan niyo nang itapon dahil hindi na po 'yan kinakailangan, o sirain," ani Liboro.

Paalala pa niya, hindi dapat gamitin sa marketing o iba pang bagay na walang kinalaman sa contact tracing ang mga impormasyon ng mga kustomer.

Multa o pagpapahinto ng operasyon ang posibleng harapin ng mga negosyong lalabag sa contact tracing guidelines ng gobyerno.

Ayon kay Liboro, pinagpapaliwanag na nila ang nasa 11 establisimyentong ginamit umano sa maling paraan ang contact tracing details ng kanilang mga kustomer.

Ayon kay Liboro, obligasyon aniya ng mga establisimyentong pangalagaan ang impormasyon ng kustomer.

"Kung kinakailangan ipakita nila ang kanilang system, paano nila ipinatutupad 'yan at bibigyan na rin namin sila ng reminders ng obligasyon nila under the law," ani Liboro.