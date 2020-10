8 timbog sa buy-bust sa Novaliches

MAYNILA - Sa kulungan ang bagsak ng 8 na lalaki matapos silang mahuli sa isang anti-drugs operation sa Brgy. Sauyo, Novaliches, Quezon City nitong Lunes ng gabi.

Ayon sa ulat ng QCPD Station 4, target ng buy-bust operation nila si “Tinyente” na nasa watchlist ng pulisya.

Nakipagtransaksyon umano ang kanilang poseur buyer para sa P500 halaga ng shabu. Doon inaresto ang suspek kasama ang 7 niyang kasamahan.

Pawang mga nasa watchlist rin ang iba sa mga naaresto matapos makulong dati dahil sa droga, habang nakulong na rin dati ang iba dahil sa kasong pagnanakaw.

Nakumpiska sa kanila ang 24 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P68,000 at nakuhanan pa ang isa sa kanila ng kalibre .22 na baril.

Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at may karagdagang kaso na illegal possession of firearms and ammunition ang nakuhanan ng baril.--Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News