Patay ang isang lalaking taimtim na nagdarasal sa simbahan sa Apalit, Pampanga matapos siyang palakulin sa ulo ng isang kasama, Linggo ng gabi.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Apalit police, lumalabas na bago ang insidente ay dumalo ng pagsamba ang biktima. Lingid sa kaalaman ng iba, nakatago ang isang palakol sa bag ng 56-anyos na suspek at bigla na lamang lumapit sa biktima at pinagpapalakol ito sa ulo.

"Itong isang miyembro nila allegedly during the investigation, ay may bumubulong daw sa kanya, na patayin niya yung isang kamiyembro... Ang problema, itong suspek natin, nakapasok siya sa church na may dala-dalang palakol na nakapasok doon, nakasilid doon sa bag, sa badminton bag, kaya hindi gaanong nahalata," ani PLt. Col Michael Riego.



Hindi na nakuha pang makatakas ng suspek dahil hinarangan ito ng mga kasamahan sa pananampalataya.

Naitakbo pa sa Pampanga Premier Hospital ang biktima pero idineklarang patay ng attending physician.

Nakakulong na sa Apalit municipal police station ang suspek at nasampahan na ng kasong murder at paglabag sa Omnibus Election Code dahil sa pagdadala ng patalim.