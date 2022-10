MMDA planong magtayo ng motorcycle lane sa Commonwealth Ave.

Bike road sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. George Calvelo, ABS-CBN News

Plano ng Metropolitan Manila Development Authority na magtayo ng linya ng motorsiklo sa Commonwealth avenue sa Quezon City, ayon MMDA Chairman Carlo Dimayuga lll ngayong Miyerkoles.

Makakatulong umano ito para mabawasan ang mga aksidente na kinasasangkutan ng mga motorsiklo at mapabuti ang daloy ng mga sasakyan.

Ayon sa datos ng MMDA, 26,000 na aksidente na kinasasangkutan ng mga motorsiklo ang naitala noong 2021.

"Based on our data, the daily average number of vehicles plying EDSA is now at 410,000 and has surpassed the 405,000 pre-pandemic mark because of a number of road activities and face-to-face classes reopening,” ani Dimayuga.

"With this number, we're planning to put an exclusive motorcycle lane along Commonwealth Avenue to put the vehicles in order and as part of road safety for the motorcycle-riding public," dagdag niya.

Pinag aaralan pa kung anong linya ang gagamitin bilang motorcycle lane.

Noong Agosto isang pag-aaral ang ginawa ng MMDA kung saan nais nila ilagay sa rightmost lane ang motorcycle lane.

Dati nang nag talaga ng non-exclusive motorcycle lane sa second lane mula sa kaliwa sa EDSA, pero dahil nagkaroon ng EDSA busway nagamit na ang left most lane.

Plano ilagay ang exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue sa Nobyembre.

Dagdag pa ng MMDA bago ang hakbang kumonsulta na sila sa mga motorcycle riders at stakeholders.

-- Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News