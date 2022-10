Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Telemarketer sa isang tindahan ng eyeglasses sa mall sa Quezon City ang 29 anyos na si "Rochelle."

Dalawa na ang kaniyang anak - 7 anyos ang panganay at 3 anyos ang kaniyang bunso.

Aminado si "Rochelle" na dalawang beses siyang naging marupok sa pag-ibig. Pero hindi raw niya pinagsisihan ang pagkakaroon ng anak.

“Sa mga tatay…kilala n'yo kung sino kayo... kilala n'yo kung sino yung naging anak n'yo sa'kin…. Nasa inyo na 'yan kung may balak pa kayo. Pero kung hindi naman, mas okay naman sa'kin. Tahimik na buhay ko…ayaw ko na ng gulo,” kuwento niya.

Bagama't magkaiba ang ama ng mga anak, pantay ang pagmamahal at pag-aalagang ipinaramdam niya sa mga ito.

"Do'n sa una… noong magkasama kami, hindi ko akalain na 'yung kinakasama niya noong nauna eh binuntis ‘nya rin. So sabay kaming nagbubuntis that time…. Noong nanganak ako, hindi siya nagbigay kahit piso," ani Rochelle.

Hindi itinatanggi ni Rochelle na hirap siya sa pagtataguyod sa mga bata lalo't wala pa sa minimum ang kaniyang arawang sahod at umaasa lang sa matatanggap na komisyon.

Inggit ang nararamdaman ni Rochelle sa tuwing makakakita ng pamilya na kumpleto ang bawat miyembro.

Minsan na rin daw niyang sinubukang lumapit sa ama ng kaniyang bunso para sana sa pinansiyal na tulong.

“Yung sa pangalawa, sinubukan k. Tapos sinabi niya, ita-try niya magbigay. Tapos no'ng sinabi kong eto yung bata…. wala pa rin. In-ignore ako. Sabi ko, 'Sige, Diyos na lang bahala sa inyo'," ani Rochelle.

"Yung feeling na para kang binagsakan ng lupa, na bakit nangyayari ‘to sa'kin, gano'n ba ako kasama? Gano'n ba ako hindi dapat mahalin, kung wala naman akong pagkukulang na ginagawa or ginawang masama sa kanila," dagdag niya.

Isa lang si Rochelle sa maraming solo parents sa bansa na may karapatan sa ilalim ng batas para maghabol ng tulong pinansiyal o suporta sa ama ng kanilang anak.

Pumasok sa kasunduan ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) at Public Attorney's Office (PAO) na naglalayong bigyang proteksiyon ang mga solo parent at kanilang mga anak.

Nauna nang sinabi sa TeleRadyo ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na maaaring habulin ng solo parent ang ama ng kanilang anak.

“Napansin ko, mukhang yung ibang ama ay hindi pa rin pinapakinggan yung aming demand letter. So napilitan na kaming makipag-ugnayan sa PAO nang sa gano'n ay iba na. Dinagdagan namin yung pangil ngayon, na after ng demand letter, na ayaw pa ring magsustento, eh sa korte na ang bagsak mo. Magpaliwanag ka na sa korte," ani Tulfo.

"Ang PAO lawyer ang magiging abogado ng mga single mom na ayaw sustentuhan ng mga lalaki yung kanilang mga anak,” dagdag niya.

Ayon kay PAO chief Atty. Persida Acosta, obligado ang mga amang mayroon namang kakayahang pampinansiyal, na suportahan ang kaniyang mga anak.

Bagama't aminadong hirap sa buhay, ayaw ni Rochelle na mamalimos ng awa sa ama ng kaniyang mga anak.

"Sabi ko nga, paano maghahabol kung nagtatago. Paano kukuha ng suporta kung yung tao mismo ayaw? Para naman tayong naglilimos n'yan eh. Kumbaga, kung gustong tumulong, alam niya kung saan kami nakatira kasi imposibleng hindi niya alam," ani Rochelle.

Ayon kay Tulfo, parehas din ang aplikasyon ng batas para sa mga amang iniwan ng kanilang misis at solo na itinataguyod ng mga bata.