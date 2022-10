Kailan masasabing nakararanas na ng burnout ang isang empleyado?

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Idiniin ng isang kinatawan ng World Health Organization (WHO) Philippines na mahalaga para sa mga employer na bantayan kung nabu-burn out na ang kanilang empleyado.

Sa Teleradyo, sinabi ni Dr. Jasmine Vergara, technical officer for mental health ng WHO - Philippines, na sanhi ng pagiging burnt out ang pagkakaroon ng negatibong pananaw sa halos araw-araw.

"Kasama sa batas sa Philippines lalo na ang Philippine Mental Health Act na nagri-raise o nagsu-support how to promote or protect mental health sa workplace natin, ma-prevent yung mga mental health conditions na related sa work at masuportahan kung sakaling ang employees ay magkaroon ng mental health condition masusuportahan natin ito so I think it's a good opportunity to reach out to your employer about this," ani Vergara sa panayam sa Teleradyo noong Oktubre 10.



Isa rin sa sanhi ang kawalan ng enerhiya o ang pakiramdam na pagod na, o kaya pagiging inefficient o kawalan ng impact sa ginagawa.

Ayon pa kay Vergara, kabilang sa mga sanhi ng burnout ay ang diskriminasyon o inequality, excessive workload, kawalan ng oportunidad sa career development, at harrassment.

Dahil dito, idiniin niya na kailangang bukas ang komunikasyon sa pagitan ng employer at mga empleyado para mapag-usapan ang concerns o mga alalahanin at saloobin.