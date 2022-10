MAYNILA — Ibabalik ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ang 700,000 pamilya na una na nilang inalis.

Inalis ang mga pamilya matapos masama sa “listahanan 3” kung saan sinasabi doon na 1.3 milyong pamilya ang hindi na mahihirap at dapat nang maalis sa makikinabang sa 4Ps.

Sa pagdining sa Senado nitong Miyerkoles, sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na hindi valid ang sinasabi sa “listahanan 3” na inilabas noong 2019 dahil dalawang taong nagkapandemya.

"Yung sinabi na 1.3 million lumabalas non-poor ay 500,000 plus na lang po. Yung 700,000 plus, kailangan ibalik ulit sa 4PS because nagka-pandemic po tayo... Wala naman ho sigurong yumaman during pandemic. So we have to take them back," paliwanag ng kalihim.

Pero sabi ni Sen. Imee Marcos, dapat suriin pa rin ito dahil ang ilan sa kanila wala nang anak na nag-aaral matapos ang dalawang taon ng pandemya. Kaya, aniya, lumalabas hindi na compliant ang mga ito sa qualifications ng 4Ps.

Ipinarerepaso ni Marcos sa DSWD ang 4Ps.

Sabi ni Marcos na batay sa records, mula 2007, nasa P900 billion na ang ginastos ng gobyerno sa 4Ps na ang layunin ay makatulong sa pag-ahon sa kahirapan.

Pero lumilitaw aniya sa datos ng DSWD na 97,000 pa lang ang naka-graduate sa programa.

"It is time we revisit the 4Ps... The only proven fact is that it helps in short term poverty but has not established itself out of poverty," ani Marcos.

Kung iko-compute ito per capita, sinabi ni Marcos na lalabas na P9.2 million ang ginastos para sa bawat isang pamilyang naka-graduate sa programa.

"Kakarampot lang nag-graduate sa poverty. Eh ano kaya, binigyan na natin sila ng P9.2 million, laking tuwa niyan, milyonaryo kaagad. Kaya pinagtatanong sa Senado, sulit ba ang programa sa 4Ps?" ani Marcos, na nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr.

Tiniyak naman ni Tulfo na gagawin nila ang mungkahi na repasuhin ang 4Ps na sa kanyang tingin, hindi talaga lubos na napag-aralan bagama't maraming taon na itong ipinatutupad at inumpisahan noon pang Arroyo administration.

