Nilalatag na ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang programa para sa pagsagip ng mga street children at mga katutubong pakalat-kalat sa kalsada, sabi ngayong Miyerkoles ni Secretary Erwin Tulfo.

Sa pagdinig ng Senado sa panukalang P194.6 bilyong budget ng DSWD para sa susunod na taon, sinabi ni Sen. Robin Padilla na tuwing magpa-Pasko ay kapansin-pansing nagtutungo sa Metro Manila ang mga miyembro ng katutubong pangkat na Badjao.

Ayon Tulfo, may isinasapinal na silang programa para dito, na puwedeng ipatupad sa mga susunod na linggo.

"We will be implementing it within the next few weeks. Mayroon lang kami pina-prioritize. Ang una nakapila ngayon ay rescuing of street children para maalis sila sa panganib. 'Yan ay problema ngayon, hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba-ibang mga lungsod sa bansa," ani Tulfo.

Ang problema ngayon ay puro band-aid solution ang ipinapatupad sa mga Badjao, Mangyan at Aeta na nasa mga kalsada, sabi niya. Wala aniyang kongkretong plano.

Ang nangyayari ay tuwing Pasko, kukuhanin lang sila at ibabalik sa kanilang lugar. At kapag naubos ang napamaskuhan ay babalik na ulit sa Kamaynilaan, sabi ng Kalihim.

Kaya plano umano ngayon ng DSWD na bigyan sila ng pagkakakitaan kapag ibinalik sa kanilang mga lugar para hnidi na nila kailangang pumunta sa Metro Manila pagdating ng Christmas season.

Ayon pa kay Tulfo, kaya hindi natutulungan nang maayos ang mga Badjao at iba pang indigenous people ay dahil wala silang birth certificate. Ito aniya ang isa sa dahilan bakit hindi sila mabigyan ng tamang benepisyo.

Dahil dito, uumpisahan na ng DSWD na iparehistro nang maayos ang mga katutubo sa mga lokal na pamahalaan.