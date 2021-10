Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Pigil-hininga pa rin ang marami kung mababago pa ang hilera ng mga tatakbo sa pagkapangulo at bise presidente sa November 15 na deadline ng period of substitution.

Duda kasi ng marami, may papasok na ibang mga pangalan lalo't kaliwa't kanan ang pag-amin ng ilan na handa silang mapalitan o di kaya'y placeholders lang ang kanilang pinag-file ng certificate of candidacy (COC).

Pero para sa ilan, tila "kabulastugan" na ang ginagawang paggamit sa substitution rule.

"Walang tapat sa salita at tapat sa paninindigan kung gagawa ng ganyang mga kabulastugan. Using the letter of the law to subvert the fundamental basis of democratic choice. People should reject any politician who is the object of such subterfuge," ani Lito Banayo, campaign manager ng Isko Moreno-Willie Ong tandem.

Sabi naman ni Sen. Koko Pimentel ng PDP-Laban Pacquiao wing, inabuso na ang substitution rule.

"Mukhang na-abuse na nga if intentionally done na ang pag-field ng fake candidates. A fake candidate is necessarily a nuisance candidate," sabi ni Pimentel.

Isinasaad ng Section 69 ng Omnibus Election Code na puwedeng diskuwalipikahin ng Commission on Elections (Comelec) ang isang kandidatong ginagawang "mockery" o kalokohan ang election process.

Ganito rin ang opinyon ng election lawyer na si Emil Marañon.

Kaya para kay Senate President Tito Sotto, dapat nang amyendahan ang batas.

"Subject to all kinds of abuses. It should be amended," aniya.

Wala pang tugon ang Comelec nang hingan ng komento ukol sa isyu ng placeholders.

—Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News