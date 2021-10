Pinay factory worker sa Taiwan, dumadaing sa kumplikasyon sa operasyon

Watch more on iWantTFC

TAIWAN -- Nagpaopera sa isang ospital sa Hsinchu si Noemi Reyes, isang Pinay factory worker sa Miaoli noong Hulyo para magpatanggal ng cyst sa kanyang ovary sa pamamagitan ng laser laparoscopy.

“Pag nagkakaroon po ako, sobrang sakit po siya, naapektuhan po ang trabaho ko. Lagi na po ako nag-aabsent kaya po nagdecide na ako magpa-opera. Sabi naman po ng doctor, laser…kaya naano na rin po ako na laser lang po, ilang weeks lang po ‘yun at makakabalik na ako sa trabaho,” pagbabahagi ni Noemi.

Pero ang inaakalang minor surgery, nauwi sa matinding kumplikasyon na muntik nang ikamatay ni Noemi:

“…pag-uwi po sa dorm medyo, bloated po ako. Hindi po ako nakatulog ng 24 na ‘yun buong magdamag po kasi medyo sumasakit po siya.Tapos noong 25 po, sobrang sakit na po siya kaya’t nagpaano po ako ulit, nagpa-ambulance po ako.

…chineck nga po ‘yung ano ko sa emergency, ‘yun nga daw po may pumutok po sa may large intestine po, kailangan pong operahan ulit po. So 26 po inoperahan po ulit ako. Siguro po mga almost 10 hours ata ako nasa operating room. Tapos paglabas ko po nag-stay po ako ng 3 days sa ICU po.”

Nanatili sa hospital si Noemi sa loob ng tatlong linggo. At dahil pakiramdam ni Noemi nagkaroon ng pagkakamali ang naunang operasyon, umaasa siyang may tutulong sa kanya para panagutin ang doctor na nagsagawa sa kanya ng procedure. Ganoon din ang hiling ng kanyang pamilya sa La Union sa Pilipinas.

“Sana mabigyan po ng hustisya ang nangyari sa kapatid ko. Umaasa at kumakatok ako sa mga kabayan natin diyan or kung sino man pong nasa authority na pwedeng tumulong po na mabigyan sana ng legal counsel or attorney ang kapatid ko,” pakiusap ni Cherry, kapatid ni Noemi.

Humingi na ng tulong sa MECO Taipei si Noemi noong Setyembre pa at binisita na siya sa kanyang dormitoryo at kinunan ng pahayag.Ayon naman sa mensaheng ipinadala sa TFC News ni Nestor Mayo ng MECO-Assistance to Nationals, tutulungan nilang mag-apply ng free legal aid si Noemi sakaling magsampa na ito ng kaso.

Nagpasalamat din si Noemi sa kumpanyang pinagtrabahuan niya dahil pinapayagan pa siyang manatili sa dormitoryo kahit hindi pa muna sya makapag-trabaho at walang sahod. Tutulungan din siyang mag-apply ng benepisyo sa Labor Insurance.

