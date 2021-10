MAYNILA - Makikipag-usap ang Department of the Interior and Local Government (DILG) sa National Privacy Commission (NPC) patungkol sa paggamit ng logbook sa COVID-19 contact tracing para maiwasan ang “smishing,” o ang ilegal na pagkuha ng personal na impormasyon gamit ang text message.

“Makikipag-coordinate po kami ngayon sa National Privacy Commission kung ipagbabawal na ba natin yung mga logbook. We will have to ask them kung ano ang kanilang legal advice sa amin, kung ito ba ay kailangang gawin through the Data Privacy Act,” pahayag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

May ilang mga establisimyento pa rin ang gumagamit ng logbook para sa contact tracing. Dapat umanong bantayan ito, kasama ang mga hiwalay na forms na ginagamit din sa contact tracing.

“Kasi hindi na po kailangan talagang gumagamit ng mga logbook kasi mamaya, baka yung inilalagay nating datos sa logbook, ginagamit ng kung sino-sino para sa kung anong paraan,” sabi ni Malaya sa panayam sa TeleRadyo, Martes ng umaga.

Kinakailangan pa rin aniya ang hiwalay na contact tracing forms para naman sa mga Pilipinong analog na cellphone ang gamit at mga establisimyentong walang digital capacity.

“Kailangang magkaroon ng separate forms. At itong mga forms na ito, kailangan nating ma-secure o kailangang ma-dispose at the end of a certain period. And for this, kailangan nating kausapin ang NPC para magkaroon tayo ng panibagong guidelines o reiterate the old guidelines, na baka nakalimutan na ng ating mga kababayan,” sabi ni Malaya.

Tiniyak naman niyang ang StaySafe app ay ligtas gamitin. Dumarami na rin aniyang local government units ang gumagamit nito, base sa kanilang datos.

“Meron na pong 534 LGUs nationwide ang gumagamit ng StaySafe app. 738 naman po ang lahat-lahat na gumagamit ng digital contact tracing apps. Marami-rami na po ito na local government units sa buong bansa,” sabi niya.

Aprubado aniya ang StaySafe app ng NPC.

“Lahat ng datos d'yan is only good for 14 days. After 14 days, yung datos na nasa StaySafe app natin is permanently and securely deleted. Wala po tayong kailangang ikabahala d'yan,” sabi niya.

Hinikayat ng DILG ang publiko na huwag basta-basta mag-click ng link na matatanggap nila mula sa text message para maiwasang maging biktima ng “smishing.”

“Maging mapanuri po tayo. Be skeptical sa panahon ngayon. Kahit sino, pwedeng magpadala ng text sa atin. 'Yun pala, smishing na 'yun. Tayo naman, click ng click. So the first thing we have to do is to protect ourselves. 'Wag po tayong mag-click ng kung ano-anong nand'yan na matatanggap natin through text, dahil baka nga po dalhin tayo sa isang malisyosong website,” payo ni Malaya.

Una nang nagbabala ang NPC sa publiko hinggil sa paglaganap ng smishing.



Sa huli, payo ni Malaya na huwang mag-entertain ng text na hindi sigurado kung saan nanggaling.

“Maging mapanuri po tayo. Isipin po natin, lehitimo ba ang text na ito at 'wag po tayong nagki-click na lamang. Doon po kasi madalas nangyayari yung smishing. 'Pag nakita nating hindi naman lehitimo 'yung text na 'yun, i-block po natin mga numbers para hindi na po tayo maabala,” sabi niya.

