Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Bago natapos ang deadline ng filing ng kandidatura noong Biyernes, may mga taga-Lakas-CMD, ang partido ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na nag-file ng certificates of candidacy (COC) para sa presidente at bise presidente.

Sa panayam ng ABS-CBN News noong Lunes kay Lakas-CMD secretary general at Deputy Speaker Prospero Pichay, "oo" ang sagot niya nang tahasang tanungin kung pawang "placeholders" o pansamantalang kandidato lang at kalaunan ay isa-substitute din ang mga naghain ng COC.

Pag-amin pa ni Pichay, wala pa silang standard bearer at "fluid" pa ang lahat hanggang Nobyembre 15, ang deadline sa substitution ng mga partido.

Pero nang tanungin muli nitong Martes ng umaga sa ANC show na Headstart, itinanggi na ni Pichay ang kaniyang naunang sinabi.

"I don’t even understand the word placeholders after you mentioned it today," sabi ni Pichay.

Sa kabila nito, nauna nang nagsabi si Pichay na bukas sila na palitan ang standard-bearer sakaling magbago ang isip ni Davao City Mayor Sara Duterte-Caprio at gustuhin nang tumakbo bilang pangulo sa 2022.

"Let's put it this way, priority si Mayor Inday but of course we have to respect her decision if she doesn’t want to run for president... From within the party meron naman kaming potential candidates like Bong Revilla, but he has not decided also," ani Pichay.

Babala ng isang election lawyer, puwedeng maideklarang nuisance candidates ang mga kandidatong taga-pila lang o 'placeholders' dahil wala talaga silang intensiyong tumakbo sa halalan.

"If you admit publicly that you are just a placeholder in that you yourself has no intention to run then actually puwede ka pumasok doon sa definition ng nuisance candidate," ani Emil Marañon.

Matatandaang noong 2015, nakapasok sa presidential race bilang substitute ng PDP-Laban si ngayo'y Pangulong Rodrigo Duterte.