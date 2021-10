MAYNILA - May ilan nang mga naitalang patay o kaya nawawala matapos bayuhin ng bagyong Maring ang ilang parte ng Luzon at magdulot ng mga landslide at flash flood.

Kabilang sa mga namatay ang ilang paslit at ang mga kamag-anak nila.

Sa Narra, Palawan, apat ang naitalang patay sa flashflood na nangyari bandang alas-2 o alas-3 ng madaling araw. Naapektuhan ang 11 barangay sa flashfloods.

Ayon sa incident management team ng Narra municipal disaster office, mula sa Barangay Princess Urduja at Barangay Batang-Batang ang mga nasawi - kasama na ang isang 5 anyos na paslit.

Apat naman ang nawawala mula sa Barangay Batang-Batang kabilang ang magulang ng nasawing bata.

Nailikas naman ang 60 residente, habang nagpapatuloy ang search and rescue operations sa mga nawawala.

Namatay rin ang tatlong bata matapos matabunan ng landslide sa Benguet, ayon kay Vice Governor Johnny Waguis.

"We just received a report may tatlo natabunan mga bata 2 yrs old, 6 yrs old, 8 yrs old," ani Waguis.

"Sa bahay nila nito. hindi natin inaasahan na malalandslide ang bahay," dagdag niya.

Nasugatan naman ang ilan na dinala sa ospital.

Naitala rin ang pagbaha sa La Trinidad sa Benguet.

Sa Cagayan, mahgit 500 pamilya o halos 2,000 indibidwal ang nasa evacuation centers dahil sa bagyo, na nag-landfall alas-10 gabi ng Lunes sa Fuga Island.

Nagsasagawa na rin sila ng preemptive evacuation dahil sa malakas na ulan, ayon kay provincial disaster head Col. Darwin Sacramed.

Hiwa-hiwalay ang mga COVID-19 cases sa mga evacuation center para maiwasan ang hawahan.

Naging malakas din ang ulan at hanging dala ng bagyo sa Nueva Vizcaya, ayon sa gobernador na si Carlos Padilla, na nagsabing ngayon lang nila naranasan ang ganitong kalakas na pag-ulan.

Patuloy ring inuulan ang Isabela dahil sa bagyong Maring.

Sabi sa Teleradyo ni provincial disaster head Jim Rivera, mahina pero matagalan ang pag-ulan sa probinsiya.

Wala pa aniyang ulat ng lugar na nalubog sa baha.

Sinabi ng Malacañang na nag-deploy na sila ng mga rescue personnel at naideploy na ang ilang team nang may suporta sa militar, pulis, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection.

Ayon sa weather bulletin ng PAGASA bandang alas-8 ng umaga, magpapatuloy ang pananalasa ng bagyo sa northern Luzon.

Huling namataan ang bagyo 230 kilometro silangan ng Calayan, Cagayan.

Inaasahang aalis ang bagyo sa bansa umaga ng Martes o kaya hapon.

-- May mga ulat ni Harris Julio

Kaugnay na video

Watch more on iWantTFC