MAYNILA— Hati ang Department of the Interior and Local Government (DILG) at ang grupo ng mga doktor sa ideya na ibaba na ang alert level system sa Kamaynilaan pagkatapos ng Oktubre 15.

Para sa DILG, handa na ang Metro Manila na ibaba ang alert level system.

Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, maganda ang pagbaba ng numero ng mga kaso sa National Capital Region kabilang ang pagbaba ng reproduction rate, positivity rate, at 7-day average attack rate.

"Tingin ko po, handa na po tayo sa pagbaba sa Alert Level 3. We're just awaiting for the formal announcement from the DOH kung kailan tayo makakapagbaba ng alert level," ani Malaya.

Tiwala naman si Malaya na kakayaning maabot ang population protection sa katapusan ng taon lalo't target ngayon ang higit 500,000 vaccinations kada araw dahil sa dumarami nang suplay ng bakuna.

Sa Alert Level 3, inaasahan ang mas maraming negosyo na magbubukas, kabilang ang mga sinehan, sa limitadong kapasidad.

Pero para sa Philippine College of Physicians, mas mabuting manatili na muna sa Alert Level 4 ang National Capital Region.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Dr. Maricar Limpin, pangulo ng Philippine College of Physicians, bagama't unti-unti nang bumababa ang COVID-19 cases sa NCR, dapat panatilihin muna sa Alert Level 4 ang quarantine classification hanggang sa dumami ang bilang ng mga bakunado.

Pangamba nilang muling tumaas ang kaso kapag ibaba na sa Alert Level 3 ang Metro Manila.

"Siguro hintayin muna natin medyo umakyat-akyat ng mataas-taas 'yung number ng mga tao na nabakunahan bago ho tayo talaga masabi natin na mas maging, mas ibaba natin ang alert levels," ani Limpin.

"You know kung bakit kami masyadong nangangamba doon sa pagbaba kaagad dahil alam naman natin na yung pagbababa ng mga alert levels na 'yan, maski dati 'yung community quarantine na gamit eh 'yan ay nangangahulugan din ng pagluluwag ng pag-observe ng health protocols ng ating mga kababayan," dagdag niya.

Ayon sa datos, aabot na sa 49,673,491 ang na-administer na bakuna sa bansa.

Sa bilang, 26,486,522 ang partially vaccinated habang 23,186,969 ang fully vaccinated.

Magpupulong naman ang pandemic task force sa Huwebes para sa posibleng pagbaba ng NCR alert levels, ayon kay Metro Manila Council chair at Parañaque City Mayor Edwin Olivarez.

