COVID-19: Pilipinas, tanggal na sa red list countries ng UK

LONDON - Simula October 11, tanggal na sa red list ang Pilipinas sa traffic light system restrictions ng UK. Mula sa 54 na bansa, pito na lang ang naiwan sa listahan. Ito ang Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador, Haiti at Dominican Republic.

Matagal na hinintay ng maraming Pilipino sa London ang pag tanggal ng Pilipinas sa listahan.

Si Rizza Ramos (kanan) at Randel Bernardino (kaliwa), masaya dahil tinanggal na sa red list ang Pilipinas ng UK

Si Rizza excited sa pagdating ng kanyang partner at si Randel, hinihintay na rin ang kanyang stepdad, na pwede na ring pumasok sa UK.

“Siyempre happy, kasi big savings,” sabi ni Rizza Ramos, taga-London.

“Masaya po kami ng nanay ko kasi we don’t have to pay for the fee sa hotel,” sabi ni Randel Bernardino, taga-London.

Noong nasa red list pa ang Pilipinas, sampung araw na quarantine sa hotel ang pagdating sa UK ang kailangang bunuin at kailangang gumastos ng di bababa sa 2,285 pounds.

Ngayon, 'di na ito po-problemahin ng mga Pilipino sa UK.

Ang ibang Pinoy naman, pina-plano na rin ang pag-uwi sa Pilipinas dahil wala ng quarantine pagbalik ng UK.

BOOSTER JAB

Sa Italya, 25 na taon nang nagpapagamot si Marissa Evano. Ipinanganak kasi siyang iisa lang ang functioning kidney. Libre ang kanyang dialysis na tatlong beses sa isang linggo.

Naghihintay sya ngayon ng schedule para sa kanyang kidney transplant. Dahil sa kanyang kondisyon, gusto niyang magpaturok ng third dose ng vaccine kontra COVD-19 para siya’y protektado.

“Para din naman sa amin na may sakit na prone sa infection,” sabi ni Marisa Evano, Pinoy sa Italy.

Payag si Marissa Evano sa booster jab, dagdag proteksyon daw ito sa kanya dahil siya'y may sakit sa kidney

Kaya payo nya sa ibang hindi pa bakunado: “Sa mga ayaw magpa-vaccine, right nila yun. Ang advise ko lang magpa-check-up kayo. Ang sakit, ‘di lang external, internal din. At lalo na ‘di nakikita yung symptoms, kahit malakas kayo, magpakontrol kayo. It's better to prevent, than to cure,”payo ni Evano.

May ibang Pinay naman na may pangamba, tulad ni Digna Dano na caregiver sa Torino .

Nitong Setyembre, hindi sya sumipot sa schedule ng kanyang booster jab.

Hindi nakasipot sa kanyang booster jab schedule si Digna Dano,caregiver sa Torino pero itutuloy na niya ang kanyang third dose dahil kailangan sa kanyang trabaho

“Papunta ako, nalaman kong namatay ang asawa ng pinsan ako. Parang kinabahan ako sa takot,” sabi ni Dano. Pero ngayon itutuloy na niya ang kanyang third dose dahil kailangan sa kanyang trabaho bilang caregiver.

Bukod sa frontliners at nasa fragile state, may go signal na rin para sa booster jab ang mga 80 taong gulang pataas at mga nursing home residents.

NO MASK

Sa Sweden, business as usual na. Mula pa noong September 29, tanggal na ang mga restrictions kontra COVID-19. Wala na ang rekomendasyon ng pagsuot ng face mask kahit sa pampublikong sasakyan. Binawi na rin ang restrictions sa restaurants at maging ang work from home.

Hindi na kailangang magsuot ng face mask ang mga taga-Sweden kahit nasa pampublikong lugar

Pero nananatili ang rekomendasyon ng social distancing at naka-face mask pa rin ang health workers sa kanilang trabaho.

Pansamantala namang itinigil ang pagturok ng bakunang Moderna sa mga pinanganak mula 1991 pataas dahil sa umano’y mga side effect.

Ayon sa public health agency ng Sweden nasa 84.2% na ng populasyon ang may first dose at 78.8 % ang fully vaccinated.

(Mula sa pinagsamang mga ulat nina Maricel Burgonio ng Turin,Italy, Vangie Jorquia ng Stockholm, Sweden at Rose Eclarinal)