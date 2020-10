Tuberong nag-aayos ng tagas sa police station nahulihan ng droga

Ayon sa pulisya, nagsasagawa ng rounds ang 2 pulis nang may mapansin silang bagay na itinago ang suspek sa kaniyang bulsa. Screengrab

MAYNILA — Arestado sa loob mismo ng police station sa Quezon City nitong Lunes ang isang tubero na inarkila para mag-ayos ng tagas, matapos siyang mahuling gumagamit umano ng ilegal na droga.

Kinilala ang drug suspect na si Peter Bryan de Leon, 42, na nahuli sa loob mismo ng Eastwood police station o station 12 ng Quezon City Police District.

Kinuha ang serbisyo ni De Leon ng mga pulis para ayusin ang sirang tubo sa kusina ng estasyon.

Ayon sa pulisya, nagsasagawa ng rounds ang 2 pulis nang may mapansin silang bagay na itinago ni De Leon sa kaniyang bulsa.

Hiniling ng mga pulis na ipakita ng tubero ang kanyang tinatago, pero tumanggi ito.

Pagkapa sa kanyang bulsa ay nakuha sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu at isang lighter.

Tumangging magsalita ang suspek tungkol sa mga paratang.

Agad inaresto si De Leon at kinasuhan ng possession of illegal drugs and drug paraphernalia.



—Mula sa ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News