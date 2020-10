Nakakulong na aktibista hiniling na makadalaw sa burol ng kaniyang sanggol

MAYNILA — Nanawagan sa korte ang nakakulong na aktibistang si Reina Mae Nasino na payagan siya na madalaw ang burol ng 3-buwan na sanggol niyang si River.

Marites Asis, baby River’s grandmother, leads calls for her daughter Reina Mae Nasino’s release to be able to see her daughter for the last time pic.twitter.com/YsyPuBWzN6