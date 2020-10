DOH may paalala sa mga establisimyento sa pag-iwas sa COVID-19

Watch more in iWant or TFC.tv

Todo kung mag-ingat si Ana Maria San Juan pagdating sa kanilang karinderya. Kahit nasa open area ang kainan, balot pa rin ng plastic ang harap nito ay tadtad ng mga paalala sa pagsunod sa physical distancing.

Kung gaano ka-metikuloso sa labas ng establisimyento, ganoon din sa mismong loob.

Sa update ng Centers for Disease Control, sinabing may ebidensiya na ang mga taong may COVID-19 ay nakahahawa ng iba kahit pa higit 6 na talampakan ang layo nila. Nangyayari umano ito sa mga lugar na enclosed o kulob at hindi sapat ang bentilasyon.

Bagaman sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na kailangan pa ng dagdag na pag-aaral dito, minabuti na rin ng Department of Health na maglabas ng memorandum para magabayan ang mga establisimyento sa bentilasyon ng ilang mga lugar sa gitna ng pandemya.

"Individuals should not be situated directly in the flow of air coming from fans and air conditioners. Marami po sa ating mga kababayan 'pag mainit, tinatapat ang mukha sa electric fan at air con pero ngayon may ganitong sitwasyon, lalo na we are in an enclosed space at may kasama sa loob, iwasan po natin ang ganitong practices," ani Vergeire.

Base rin sa memorandum, dapat ding iwasan ang settings ng recirculation o pag-iikot ng hangin sa isang enclosed na lugar sa ilang gamit gaya ng air con.

Inirerekomenda rin ng DOH ang pagkabit ng exhaust fan sa mga palikuran, lalo na kung ito ay pinagsasaluhan ng marami.

Makabubuti rin kung bago mag-flush ng toilet ay ibaba muna ang takip para maiwasan ang pagkalat ng droplets sa hangin na malilikha ng pag-flush.

Makikita rin sa memo ang iba pang paalala, lalo na sa mga lugar na pinupuntahan ng maraming tao tulad ng mga opisina, mall, hotel, at restoran.

Kabilang dito ang pananatiling bukas ng mga bintana, at regular na paglilinis at pagpalit sa mga filter ng mga gamit tulad ng air con.

Ngayong Lunes, umabot sa 342,816 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong COVID-19 cases sa bansa matapos makapagtala ang DOH ng 3,564 bagong kaso.

Sa bilang na iyon, 43,332 ang aktibo o hindi pa gumagaling sa sakit.

Umakyat naman sa 293,152 ang total recoveries matapos maiulat ang paggaling ng 150 pasyente mula sa sakit.

Nakapagtala naman ang DOH ng 11 bagong pagkamatay, dahilan para tumaas sa 6,332 ang death toll.

Seniors, mga bata pinag-iingat

Ipinaliwanag din ni Vergeire kung bakit labis ang pag-iingat ng pamahalaan sa mga bata at senior citizen.

Ito'y sa kabila ng panawagan ng ilan na luwagan ang patakaran sa pagbabawal sa paglabas ng mga senior citizen.

"Because they are vulnerable. Mas at risk sila," paliwanag niya.

"Kami ay nagre-recommend that seniors should stay at home kung walang gagawin sa labas," dagdag niya.

Hindi rin naman tutol ang DOH sa posibilidad ng pag-igsi ng oras ng curfew basta matitiyak at mababantayan ang mga tao pagdating sa pagsunod sa minimum health standards. -- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News