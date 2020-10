Cayetano 'pinatalsik,' Velasco 'iniluklok' bilang House Speaker

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Pinatalsik nitong Lunes bilang House Speaker si Taguig Rep. Alan Peter Cayetano at iniluklok naman sa naturang puwesto si Marinduque Rep. Lord Allan Velasco.

Sa boto ng 186 mambabatas sa isang sesyon na isinagawa sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City, idineklara nilang bakante ang posisyong Speaker para bigyang daan ang pag-upo ni Velasco.

Ang ilan ay bumoto umano via Zoom. Higit ang 186 sa kalahati ng halos 300 bilang ng mga mambabatas.

Sa kaniyang maikling inaugural speech, ikinuwento ni Velasco kung gaano kahirap bago umabot sa puntong iyon.

Maaalalang may term-sharing agreement sila ni Cayetano na muntikan pang maunsiyami dahil sa iba't ibang kadahilanan.

Tiniyak naman ni Velasco na ipapasa ng Kamara ang nakabinbing 2021 budget alinsunod sa nais ni Pangulong Rodrigo Duterte.

"Today's events would ensure that the President's call for a timely, legal and constitutional approval of the 2021 budget will be complied with," ani Velasco.

Personal namang pinasalamatan ni Velasco si Duterte, mga anak nitong sina Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio at Deputy Speaker Paolo Duterte, at si Sen. Bong Go.

"Ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo, a man of his word, may isang salita. (Para) sa mabuting halimbawa and for inspiring young government servants like me na hindi hadlang ang pagiging probinsiyano para tayo ay makapagserbisyo," ani Velasco.

ILEGAL?

Samantala, ikinatwiran naman ni Deputy Speaker Neptali Gonzales II, kaalyado ni Cayetano, na suspendido ang session, walang basbas ng plenaryo ang pagko-convene ngayong araw, at wala rin daw opisyal na mace.

Wala ring resolution na nagpapahintulot sa sesyon sa labas ng Batasan kaya malinaw na ilegal umano ang sesyon.

Kinontra ito ni Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez

"There is nothing in the Constitution that says Congress session is invalid in the absence of the mace... Mace is merely a symbol of authority and cannot gain higher authority than the physical warm bodies and those present electronically who constitute a majority," ani Rodriguez.

Ayon naman sa isang political analyst, hindi na pinag-uusapan ang legalidad dito. Sa politika aniya, panalo ang may numero.

"There is no legal issue here. This is politics. If they have the numbers, it's over," sabi ng abogadong si Tony la Viña.

Gayunpaman, hindi kinikilala ni Cayetano at kaniyang mga kakampi ang nangyaring botohan.

"Sobang kalokohan ang ginawa nila. They can give all the legislative, legal justification for what they did. But you know in your hearts that it's simply wrong... May COVID gano'n ang gagawin mo," sabi pa ng pinatalsik na Speaker.

Giit ni Cayetano, desidido siyang ipasa ang budget alinsunod sa sinabi ni Duterte at inaasahang matatapos ito sa Disyembre.

"I will not allow you to burn this House down… Marami na akong Goliath na kinalaban. You’re in for one hell of a fight," ani Cayetano.

Tinawag namang sirkus ni Camarines Sur Rep. Luis Raymund Villafuerte ang nangyaring botohan sa labas ng Kamara.

"Everything is fake, everything is illegal, everything is unconstitutional. Challenge ko sa kanila: Gawin niyo 'yan sa plenaryo kung may numero kayo. Kung may numero kayo we will accept, kung wala let's all work together to approve the budget. Iyan ang panawagan," aniya.

Sa Martes magsisimula ang itinakdang special session ni Duterte kung saan tatalakayin ang panukalang budget para sa 2021.

—May ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News