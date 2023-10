PNP inilabas ang autopsy sa namatay na bata matapos umano sampalin ng guro

MAYNILA — Inilabas nitong Miyerkoles ng Philippine National Police (PNP) Forensic Group ang resulta ng autopsy ng estudyanteng namatay ilang araw matapos samapalin ng kanyang guro sa Antipolo City.

Ayon kay PNP Forensic Group director Brig. Gen. Constancio Chinayog Jr., ang sanhi ng pagkamatay ni Francis Jay Gumikib ay cerebral edema secondary to intracerebral hemorrhage o may pumutok na ugat at may pagdurugo sa utak.

Kuwento ni Elena Minggoy, ina ng Grade 5 student na nasawi, nagsumbong ang kanyang anak sa umano'y pananampal ng guro.

Pinabulaanan naman ito ng guro at sinabing tinapik lang niya ang pisngi ng estudyante.