Kuwento ng OFW sa Israel: Bakit mananatili sa bansa sa kabila ng gulo

JERUSALEM - Caregiver sa Israel ang OFW na si Marvin Dabu Cuellar at 18 taon na siya sa bansa. Ngayong muli na namang sumiklab ang kaguluhan sa bansang itinuturing na niyang pangalawang tahanan, sa halip na mabahala at mag-isip na umuwi na ng Pilipinas, mas pinipili niya ngayong manatili at tulungan ang mga kababayang naiipit sa digmaan.

Isa si Marvin sa mga FilCom leader sa Israel. Siya ang head coordinator doon ng VACC International. Noong 2021, panahon ng pandemic, nagkaroon din ng kaguluhan sa Israel nang magpaulan ng missile ang Hamas.

DFA/ VACC archives

Sa kabila ng delikadong sitwasyon at mahigpit na seguridad, hindi napigilan ni Marvin ang sarili na tugunan ang tawag ng ilang kababayang nangangailangan ng tulong sa Gaza area.

Kahit pa paglabag ito sa kautusan at pagbabawal na pumunta sa conflict area. 16 na taon na siyang hindi nakauuwi sa Pilipinas dahil ibinuhos ang panahon sa trabaho.

Bukod sa regular niyang trabaho bilang caregiver, aktibo siya sa pagtulong sa mga kababayang nangangailangan, lalo sa ganitong mga panahon. Noong una, ginagawa niya ang pagtulong sa pribadong kapasidad niya hanggang siya ay maging bahagi ng samahan ng FilCom leaders sa Israel noong 2019.

DFA/ VACC archives

Nitong October 9, 2023, isang surprise attack ang ginawa ng Hamas sa Gaza. Mahigit 180 kilometro ang layo nito sa tirahan ni Marvin sa Jerusalem.

Sabado ang lugar at huling araw ng Feast of Tabernacles ng mga Hudyo, araw ng pahinga. Pero, bandang alas-sais ng umaga, nagsimula ang surprise attack. Marami pa raw noon ang tulog kaya nagulantang sa nangyayari, at isa na si Marvin doon.

ABS-CBN News File

“Nagising ako. Akala ko nananaginip lang ako. Tapos sabi ko, hindi kaya yung construction sa tabi namin. Pero, naalala ko na Shabbat kaya bawal magtrabaho. Noon ko na na-realise na bomba,” kuwento niya.

Ayon pa kay Marvin, mula alas 8:30 ng umaga, sunud-sunod na ang sirena bilang warning sa Jerusalem. Sa tantiya niya, humigit-kumulang 20 sirena ang ipinatunog ng gobyerno na noon lang niya naranasan sa tagal niya sa Israel.

Kaya naman, tulong-mode at naging aktibo agad si Marvin dahil alam na niya ang mga susunod na posibleng mangyari. At kung kailangang magpunta mismo sa conflict area, handa raw siya.

Sa kabila ng peligrosong sitwasyon ngayon sa Israel, hindi na raw natatakot si Marvin. Mas pinapangingibaw niya ang pagtulong para sa kaligtasan ng mga kababayan doon.

ABS-CBN News File

“Sanay na. Pero wala nang takot,” sabi ni Marvin. Pati nga raw pamilya niya, sanay na rin sa kanya, lalo’t regular naman ang kanyang pag-update sa kanila.

“Alam nila ang kalidad ko pagdating sa safety at pag-iwas sa ganyang bagay,” kuwento pa niya. May dalawang anak si Marvin sa Pilipinas; isang babae at isang lalaki. Pareho na silang nakapagtapos at may kani-kanilang pamilya na.

Sa katunayan, meron na rin siyang mga apo sa kanila. Kung tutuusin, pwede na sanang mag retiro si Marvin. Ngunit, mas pinipili niya ngayong mag trabaho pa rin kahit pa ang tagal na niyang hindi nakauuwi sa Pilipinas.

Bukod kasi sa ginagawa niyang pagtulong sa mga Pilipino sa Israel gaya sa mga panahong ito ngayon, may isa pang malaking dahilan si Marvin kung bakit pinipili niyang manatili roon, bukod sa itinuring na niyang second home ang Israel.

ABS-CBN News File

“Sa totoo lang sabi ko sa kanila, this is the right time na mag-set aside ako para sa pag tanda ko. Dahil sa lahat na naipundar ko all this 18 years, ibinuhos ko sa pamilya ko at sa pagtulong sa iba pang kamag-anak. Wala tayong natabi para sa sariling pagtanda. So, this is the right time para naman sa sarili,” paliwanag ni Marvin.

Kaya kahit daw mag-utos ang DFA ng forced repatriation ng lahat ng mga Pilipino sa Israel dahil sa nangyayari roon, hindi siya sasama.

Sa ngayon, ayon kay Marvin, isa sa mga pinakamahalagang kailangan ng mga kababayan doon sa Israel ay ang pagkakaroon ng mga shelter sa mga inililikas at ini-re-rescue mula sa conflict area kaya ito ang ipinanawagan niya.

“Sana madaliin natin ang shelter. We need it very badly, as soon as possible. Marami ang nagpapa-rescue pero hindi namin alam saan dadalhin,” sabi ni Marvin.