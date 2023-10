Ilan pang Pinoy na biktima ng pamemeke sa Italya lumutang; DFA, DMW at DOJ tutulong

MILAN - Patong-patong na reklamo ng panloloko at pagtangay ng pera ang kinasasangkutan umano ng may-ari ng Alpha Assitenza na si Krizelle Dianne Respicio.

Milyong piso mula sa katas ng hirap ng OFWs ang umano’y natangay sa mga Pinoy. Kaya hiling ng ilan sa mga biktima, maibalik ang perang kanilang pinaghirapan at harapin ni Respicio ang mga reklamo sa kanya.

Lumutang ang ilan pang biktima tulad nina Lourdes Garcis na diumano’y nagbayad ng 2,000 Euros o halos PHP 120,000 at Jonathan Libario na nagbayad umano ng 8,000 Euros o PHP 500,000.

“Sana maawa ka sa mga taong niloko mo, pinaghirapan naman namin ‘yan, utang pa nga,” sabi ni Lourdes Garcis, nagrereklamo.

“Yung pera na nakuha niyo ay pakibalik niyo na lang sa mga tao. Makonsensya sana kayo,” sabi ni Jonathan Libario, nagrereklamo.

Nauna nang itinanggi ni Respicio ang mga akusasyon sa ekslusibong panayam sa kanya ng ABS-CBN noong nakaraang linggo.

“We are facing them, ‘di namin tinatakasan,” sabi ni Krizelle Dianne Respicio, nirereklamo.

Sa opisyal na pahayag ng Philippine Consulate General sa Milan, nakipag-ugnayan na si Consul General Elmer Cato kay Prefect Renato Saccone, Federal Government official ng Milan para idulog ang reklamo ng mahigit 200 biktima ng panloloko kaugnay ng Decreto Flussi at mga pekeng nulla osta.

“The Philippine Consulate General in Milan has been working quietly with Italian authorities in the past several weeks as part of its investigation of numerous cases of fraud and illegal recruitment reported by Filipinos who paid as much as P38.7 million for what later turned out to be non-existing jobs in Italy,” mula sa opisyal na pahayag ng Philippine Consulate General sa Milan nitong October 2.

Noong September 4 ay isinumite ni Cato kay Saccone ang mga dokumento mula sa mga nagrereklamo laban sa Alpha Assistenza para suriin kung ligal ang mga ito.

Matapos na mapatunayan na palsipikado ang mga dokumento ay agad na bumuo si Saccone ng task force na tutulong sa mga biktima na magsampa na ng kaso at makipag-ugnayan sa mga abogadong itatalaga ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers para sa mga nagrereklamo.

“Kung hindi man po kami nagpo-post sa social media about this, it’s because we have to make sure that hindi po natin binibigyan ng signal yung mga iniimbestigahan natin baka may gawing iba, baka mawala, baka magtago, talo tayo dun,” sabi ni Consul General Elmer Cato.

Sinabi ni DFA Assistant Secretary Paul Raymund Cortes na handa ang ahensya na magbigay ng legal assistance sa pamilya ng mga biktima sa Italy para pag-aralan at makapagsampa rin ng kaso.

“We’re working on both ways to file a criminal case in Italy and to file a case here in the Philippines. But of course, all of that has to be coordinated," sabi ni Cortes.

"We need all the evidence to file a case both in Italy, hopefully, and here in the Philippines with the help of DOJ (Department of Justice)." sabi ni DFA Assistant Secretary Paul Raymund Cortes.

Umabot na sa mahigit 60 reklamo na may kinalaman sa mga ilegal na aktibidad, paniningil ng napakalaking halaga at pangakong makapagtrabaho sa Italya ang naihain sa Konsulado.

Sa kasalukuyan ay wala pang kasong naisasampa laban kay Respicio at asawang si Frederick Dutaro sa Italya.

Pupulungin muli ng Konsulado ang mga biktima sa mga susunod na linggo para mapag-usapan ang mga susunod na hakbang sa pagkuha ng abogado at pagkalap ng iba pang ebidensya.

Babala ng Department of Migrant Workers na huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho kapalit ang malaking halaga.

Sa pamamagitan ng Migrant Workers Office sa Milan at pakikipagtulungan sa Department of Justice ay patuloy rin ang imbestigasyon ng Department of Migrant Workers para mabigyan ng hustiya ang mga biktima.

Hinihikayat naman ang iba pang mga biktima o kung sino man ang may impormasyon tungkol sa panloloko at illegal recruitment sa Italya na tumawag sa hotline o mag-email sa Philippine Consulate sa Milan.

Philippine Consulate General Milan Hotline +39 389 683 5076/ Email : atn.consolato.ph@gmail.com

