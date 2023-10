2 Malaysian huli sa umano'y pambabastos, panunuhol ng pulis

Arestado ngayong Miyerkoles sa Taguig City ang dalawang lalaking Malaysian dahil sa umano'y pambabastos at panunuhol sa mga babaeng pulis na sumita sa kanila.

Pasado alas-2 ng madaling araw nang makita sa CCTV na naninigarilyo ang isang lalaki sa labas ng restaurant sa lungsod nang sitahin siya ng mga rumorondang pulis dahil bawal magyosi sa lugar.

Pero ininsulto umano ang mga pulis.

"In-offeran niya po kami ng pera, P2,000 para lang payagan siya na mag-smoke at alisan namin 'yong puwesto," ani Patrolwoman Janine Ramirez.

"Dumating sa point na minura-mura niya kami... which is sobrang below the belt," sabi naman ni Patrolwoman Joan Tagalog.

Makalipas ang halos dalawang oras, dumating ang kaibigan ng unang lalaki at sinubukang aregluhin ang mga pulis.

"May inaabot po siya sa akin tapos tinitingnan ko po kung ano 'yong inaabot niya tapos pagkabigay niya po, pera in exchange daw po sa kaibigan niya. Doon na po namin siya inaresto na this is bribery," ani Patrolwoman Charmaine Galapon.

Iginiit naman ng unang naaresto na hindi niya kilala ang lalaking nanuhol sa mga pulis. Todo-tanggi rin ang isa pang nahuli.

Mahaharap sa patong-patong na kaso ang umano'y nambastos sa pulis habang corruption of public officials naman ang isasampa sa kaibigan niya. Pareho silang nakapiit sa custodial facility ng Fort Bonifacio Police Sub-Station 1.

— Ulat ni Champ de Lunas, ABS-CBN News