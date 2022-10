Mga Pinoy sa Singapore, binalaan sa bagong online scam

SINGAPORE - Binalaan ang mga Pilipino sa Singapore tungkol sa bagong online scam na isang uri ng phishing scam sa pamamagitan ng short message service o SMS. Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore, target ng scammers na makuha ang Singpass login credentials ng account holders.

Ayon na rin sa singpass.gov.sg, ang Singpass ay isang digital identity service sa Singapore kung saan naa-access ng user ang government data sources at iba pang pampubliko at pribadong serbisyo sa bansa.

Nagbigay abiso rin ang Singapore Police Force o SPF nang pagtaas ng mga kaso ng mga nabibiktima ng nasabing online scam na matatagpuan sa link na ito.

Ayon sa abiso ng SPF, istilo ng nasabing online scam na nagpapadala ang sender ng SMS na naglalaman ng ID ng sender na kapareho ng sa Singpass kung saan sinasabi sa recipient ng SMS na made-deactivate ang kanyang account kaya kailangan siyang magsagawa ng facial verification sa pamamagitan ng pag-login gamit ang kanyang ID at password sa pekeng Singpass web page.

Nadidiskubre lang ng biktima na sila ay na-scam kapag nakatanggap sila ng abiso mula sa Singpass na ang kanilang profile ay na-update o di kaya’y nag-sign up sila sa bank account at credit cards. Ayon pa sa SPF, may ilang pagkakataong naisasagawa ang unauthorized transactions sa credit cards ng mga biktima.

Paalala ng Embahada sa mga kababayan sa Singapore na maging alerto laban sa online scams at sundin ang abiso ng SPF at GovTech para makaiwas sa mga anumang panloloko online: