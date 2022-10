Ilang lugar, kasama ang National Capital Region (NCR), ang muling nakitaan ng pagbagal ng hawahan ng COVID-19, ayon sa Department of Health (DOH).

Sabi ng DOH, nakikita ngayon ang pag-plateau o pagbagal ng pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso sa NCR.

Ganito rin umano ang situwasyon sa ibang bahagi ng Luzon maliban sa mga lugar malapit sa NCR na nananatiling pataas ang trend ng mga kaso.

Nakararanas din anila ng pag-plateau ang Visayas at Mindanao.

Base naman sa average daily attack rate, lahat ng rehiyon maliban sa NCR ay nananatiling "low risk."

Low risk din ang bed utilization rate, pero sa Bangsamoro at Davao Region ay lagpas kalahati ang nagagamit na intensive care unit (ICU) beds.

Ayon sa datos ng DOH, ang mga may edad 18 hanggang 59 ang pinakamadalas tamaan ng COVID-19, na sinundan ng mga senior citizen.

Base rin sa datos ng DOH mula Agosto 22 hanggang Oktubre 9, nasa 3,249 ang tinamaan ng COVID-19 sa age group na less than 5 years old, habang 3,344 naman sa may edad 5 hanggang 11, at 3,593 sa edad 12 hanggang 17.

Dahil dito, naniniwala ang infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante na mahalagang mabakunahan pati ang mga batang edad 6 buwan hanggang 4 na taon.

"Mas maganda na maisali sila sa vaccination, especially the 2 years and below na exposed sa mga adult. Pero sa ngayon, tinitignan pa ang mga bakuna na puwede sa kanila," ani Solante.

Bagaman ginagamit na ang COVID-19 vaccines sa mga batang edad 6 na buwan pataas sa ibang bansa, sinabi ng DOH na gusto muna nilang makasiguro kaya patuloy pa itong ine-evaluate ng Food and Drug Administration.

STATE OF CALAMITY

Nilinaw naman ni DOH Officer-in-Charge Maria Rosario Vergeire na hindi lang basta bilang ng COVID-19 cases ang binabantayan para masabing puwede nang irekomanda ang pag-lift ng state of calamity sa bansa bunsod ng COVID-19.

"Sa tingin ko, with this plateauing of cases, improved vaccination coverage and minimal na severe and critical admissions in hospitals, we can recommend to the president itong lifting itong state of calamity," ani Vergeire.

Iginiit din ni Vergeire na kailangan bantayan ang situwasyon ng COVID-19 sa buong mundo, lalo't ang public health emergency na idineklara noong nakaraang Duterte administration ay nakabase sa public health emergency of international concern na idineklara ng World Health Organization.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News