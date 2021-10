Watch more on iWantTFC

MANILA – Balik-normal na ang sitwasyon sa bayan ng Palapag sa Northern Samar matapos itong bayuhin ng bagyong Maring nitong nakaraang linggo.

“Back to normal na po. At least yung bagyong [Maring] nakaraos din sa’min kahapon,” ani acting Mayor Ricardo Batula.

Nitong Sabado, nasa 50 tao ang sinagip sa lugar matapos ma-stranded nang tumaas ang tubig sa Sangay-Napo River dahil sa tuloy-tuloy na ulan.

Na-stranded ang mga residente dahil na rin sa nasirang temporary na tulay, ayon sa municipal disaster office.

Ani Batula, lagpas-tao ang naging baha sa Barangay Napo.



“Hanggang lagpas-tao yung ano doon sa may Barangay Napo, which is yung mga nirescue namin gamit yung rescue boat ng (National Disaster Risk Reduction and Management Office).”

Hiling din ni Batula na sana matapos na ang ginagawang tulay sa kanilang lugar.

“Ongoing na po yung ginagawang tulay dyan which is project ng provincial government under ng province,” paliwanag niya.

“Kailangan kasi matapos na yun kaagad dahil maraming tumatawid diyan which mga barangay, mga limang barangay po yun kasi naka-andyan, tumatawid araw-araw, so kailangan po talaga matapos yung tulay na yun.”

“Dahil pag maliit kasi yung ilog, doon talaga malakas yung alon, ‘pag yung baha lumalakas ‘pag konting ulan lang kasi masikip,” aniya.

Nang tanungin kung anong petsa target masimulan at matapos ang nasabing proyekto, sinabi ni Batula, “Supposed to be ang ano niyan is June 30. Ano palang, nagki-clearing pa lang nung last month.”

“Sana sana, pinapakiusap ko sa contractor na maumpisahan kaagad yun dahil yung temporaring tulay na ginagamit namin ngayon eh naano na naman, nasira na naman yung mga dulo.”

--TeleRadyo, 11 October 2021