Sayaw na Singkil, ibinida ng Pinoy model designer gamit ang LEGO bricks

COPENHAGEN - Gumawa ng modelo ng Singkil dancers gamit ang plastic toy bricks LEGO ang batikang Filipino Senior Model Designer ng LEGO group na si Lee Magpili.

Sumasayaw ang mini figures gamit ng mini motors at pinagagalaw ng isang robotics unit. Ipinagmamalaki ni Magpili ang kanyang Singkil toy models dahil pinagsama niya rito ang Pinoy at Danish culture.

Dinisenyo at binuo ni Lee Magpili, Filipino Senior Model Designer ng LEGO Group ang LEGO models ng Singkil dancers (Copenhagen PE photo)

Kilala ang Danish plastic construction toy na LEGO ng mga bata sa buong mundo. Nagsimulang sumikat ang kanilang plastic toy bricks at mini figures sa Pilipinas noong 1980’s.

Naging inspirasyon ni Magpili ang kanyang karanasan sa pagsayaw ng Filipino folk dances noon at kanyang hilig sa pagbuo ng mga laruan gamit ang plastic toy bricks.

"The dance is a courtship ritual, similar to our struggles as Filipinos and Danes overcoming our hardships to continue to have a strong relationship. It is stories like these that inspire me to make creations and stories like these that I hope will inspire Filipinos and Danes to continue to work together for a lifetime," sabi ni Magpili.

Ibinida ang obra ni Mapili bilang installation sa diplomatic reception na idinaos sa Sølyst, Klampenborg, Denmark. Bahagi ito ng selebrasyon ng ika-75 na anibersaryo ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Denmark na ginanap noong September 29, 2021.

Sina Ambassador Leo Herrera-Lim ng Philippine Embassy sa Copenhagen at Thomas Lehmann, Director for Asia, Latin America and Oceania ng Ministry of Foreign Affairs ng Denmark ang nagpasinaya sa installation ni Magpili.

Si Philippine Ambassador to Denmark Leo Herrera-Lim (kaliwa) at ang LEGO model Singkil na dinisenyo at binuo ni Lee Magpili, Filipino Senior Model Designer ng LEGO Group. (Copenhagen PE photo)

Ang reception ay dinaluhan ng mahigit na 100 dignitaries, na kinabibilangan ng ambassadors ng iba’t ibang foreign embassies sa Copenhagen, Danish officials at business executives.

