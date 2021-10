Pilipinas at UAE magtutulungan sa climate change issues at renewable

NEW YORK - Naging sentro ng pag-uusap nina Foreign Secretary Teodoro Locsin, Jr. at United Arab Emirates’ (UAE) Minister of Industry and Advanced Technology Dr. Sultan Ahmed Al Jaber sa United Nations kamakailan ang posibleng pagtutulungan ng Pilipinas at UAE sa isyu ng climate change at renewable energy.

Inimbitahan ni Locsin ang UAE na mag-invest sa renewable energy sector ng Pilipinas. Ang UAE ay isa sa mga nangungunang bansa sa Gulf region na may malawak na investment sa renewable energy sector kahit na ito ay oil producer.

Si DFA Secretary Teodoro L. Locsin, Jr. (kaliwa) at Minister Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ng UAE Ministry of Industry and Advanced Technology sa kanilang pag-uusap sa UN tungkol sa climate related issues (Photo from NYPM)

Ayon sa International Renewable Energy Agency (IRINA), 10% ng pangangailangang enerhiya ng UAE ay galing sa renewable energy sources tulad ng solar, wind power at maging nuclear energy. Ito ay 25% ng kanilang total power generation.

Layon ng UAE na magkaroon ng mixed energy sources at hindi umasa masyado sa fossil-fuels para sa kanilang power generation.

Sinusuportahan naman ng Pilipinas ang UAE sa kanilang bid para mag-host ng COP28 o ang 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Ang taunang conference ay idinaraos para matalakay ng world leaders ang mga issue ng climate change at makapaghain ng mga solusyon para sa bawat rehiyon ng mundo, kasama na rito ang mga pinamakamahihirap na bansa sa mundo.

Maging ang Pilipinas ay nakapapagsumite na ng una nitong nationally determined contribution (NDC) noong Abril 2021. Obligasyon ng Pilipinas ang climate actions nito sa ilalim ng Paris Climate Agreement na niratipika ng Pilipinas noong 2014.

Nakatakdang magkita muli sina Locsin at Al Jaber sa Glasgow, Scotland para sa COP26 sa November 2021.

