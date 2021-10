Jeepney drivers wait for passengers along Visayas Avenue in Quezon City on Aug. 17, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA—Itutuloy na ng grupo ng mga drayber at jeepney operators ang paghingi ng dagdag-singil sa pasahe dahil sa patuloy pa ring pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

Sa Miyerkoles, nakatakdang ihain ng Pasang Masda at 4 na iba pang transport groups ang petisyon para sa P3 dagdag-singil sa pamasahe.

Kapag pinayagan ng pamahalaan, mula sa P9 na minimum fare ay aakyat ito sa P12.

”Ang bagay na ito ay isang bagay na hindi namin gustong gawin despite meron po tayong pandemya ngayon, na alam nating karamihan sa ating mga kababayan, mga kapuwa Pilipino ay nawalan ng hanap-buhay... Pero wala tayong magagawa but we have to file this petition by Wednesday,” ani Jojo Martin, vice president ng Pasang Masda.

Bukas naman sila sa ibang maaaring itulong ng pamahalaan basta kausapin lang sila at maghanap ng posibleng solusyon.

”Most especially ang DOE po, puwede naman sigurong i-subsidize na lang kami, bigyan kami ng mga special lane, discount lanes doon sa mga pumping stations na aming kinakargahan nationwide,” sabi ni Martin.

Bukod rito, maaari rin aniyang pagbigyan ang kanilang hiling na suspendihin muna ang paniningil ng excise tax sa mga produktong petrolyo kung hindi maibibigay ang dagdag-singil sa pasahe.

”Isang bagay na talagang hinihiling namin na sana’y kami’y matulungan sa pagkakataong ito dahil talagang dapang-dapa na ang sektor ng pampublikong sasakyan," ani Martin.

Sa mga abiso mula sa mga kompanya ng langis, simula bukas, P1.30 kada litro ang itataas ng gasolina, P1.45 kada litro sa kerosene, at P1.50 ang kada litro ng diesel.

Nangako ang grupo na kusa nilang ibabalik sa dati ang pamasahe kapag bumalik na sa dating presyo ang petrolyo.

”'Pag bumulusok at bumaba po ang presyo ng produktong petrolyo, awtomatiko po ito, wala nang hearing. Hindi na natin ifa-file sa LTFRB at ito po ay agaran naming kusang loob na ibabalik doon sa dating minimum fare," ani Martin.

Ayaw na rin aniya nilang dumagdag pa sa problema ng bansa at mag-rally ang mga tsuper. Pero pakiusap niya sa kalihim ng DOE ay sana isantabi na muna ang politika at hanapan ng solusyon ang kanilang suliranin. Si Energy Secretary Alfonso Cusi ay opisyal ng PDP-Laban.

—Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News