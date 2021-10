MANILA -- Balik-normal na ang operasyon ng MRT-3 ngayon Lunes matapos masunog sa linya ang isa sa mga bagon nito noong Oktubre 9.

"Na-report sa atin nagkaroon ng sparks ng putok and then later on biglang may umapoy umusok…the train marshal decided na buksan manually yung pinto na mailabas ang mga pasahero," ayon kay MRT-3 director for operations Michael Capati.

Pasado alas-9 ng gabi noong Sabado nang may pagkislap o sparks na nakita sa huling bagon ng tren bandang Guadalupe.

Base sa paunang ulat, 9:31 p.m. nang dumating ang mga bumbero para apulahin ang sunog.

Nakalas naman ang depektibong bagon mula sa dalawang kakabit nitong bagon bandang 9:42 p.m.

Naapula ang sunog bandang 9:51 p.m.

Walong pasahero, kabila na ang isang buntis, ang nasaktan sa insidente.

A carriage of the MRT-3 caught fire near the Guadalupe station in Makati.

BFP Makati says the blaze was already put out minutes before 10 PM.



(Video courtesy of Charlie Coquiat) pic.twitter.com/f53x4cujtA — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) October 9, 2021

Ayon sa pamunuan ng MRT, pawang minor injuries lang sa braso at binti ang natamo ng mga pasahero nang tumalon sila mula sa tren sa kasagsagan ng sunog.

Dinala nila sa ospital ang mga sugatan at hinatid naman pauwi matapos magamot.

"Yung bagon kasi natin 'pag wala sa platform may kataasan ng konti, 'pag bumaba ka dyan may tendency na ma-out of balance ka kaya meron tayong walong very minor uinjury lang naman, yung buntis dinala natin sa oispital para ma-thorough check," ani Capati.

Patuloy ang imbestigasyon ng pamunuan ng MRT-3 at ng service provider nito sa nasunog na bagon.

Inaalam pa ng Sumitomo Corporation, maintenance provider ng MRT-3, ang pinagmulan ng apoy.

Sinisiguro naman daw ng MRT-3 na lahat ng mga tren, kabilang na ang nasunog na bagon, ay sinusuri nila bago iakyat sa riles.

Ayon pa sa pamunuan ng MRT-3 ay hahanapin din nila ang dahilan ng sunog at gagawa ng paraan na maiwasan na maulit ito.

Siniguro ng pamunuan ng ligtas pa ring sumakay sa MRT-3.

"Ligtas pa ring sumakay ng MRT-3. Ang mga tren natin bago yan umakyat...nag -uundergo yan ng train preparations," paliwanag ni Capati.

Nakatakdang ilabas ang resulta ng imbestigasyon sa insidente ngayong linggo.