Mga Pinoy sa Lebanon, umaasa na babangon muli ang ekonomiya dahil sa bagong gobyerno

BEIRUT - May bagong gobyerno at liderato ang Lebanon sa pag-upo ni Prime Minister Najib Mikati noong nakaraang buwan.

Dahil sa dinaranas na krisis sa ekonomiya ng bansa, umaasa ang lahat, lalo na ang mga Pilipino sa Lebanon na makakaahon ang bansa.

Matapos ang higit isang taon na hindi pagkakasundo ng mga nasa gobyerno sa Lebanon, binuo ni PM Mikati ang kanyang gabinete na kinabibilangan ng 24 na technocrats.

Si Mikati ang pinakamayamang tao sa bansa at dalawang beses na ring nagsilbing prime minister. Hindi madali ang papasanin at hamon sa bagong gobyerno dala ng kahirapan dulot sa krisis sa ekonomiya.

Kaliwa’t kanan ang isyung dapat masolusyunan ng gobyerno ni PM Mikati.

“Sana magkaroon na ng kuryente kasi, laging walang kuryente, sobra na ang hirap sa Lebanon, sa gasolina, sa taas ng presyo ng mga bilihin,” daing ni Riza Lacsamana, part-timer, Aqua Marina 1 Complex & Resort.

Matindi ang haharaping problema ng bagong liderato ng Lebanon, isa na rito ang mataas na presyo ng petrolyo at kuryente

Si Germa Omar na part timer sa isang Filipino store nagrereklamo rin sa kamahalan ng mga bilihin.

“Parang nabigla ka na lang na sobrang taas n’yan! Imagine mo na 1,500 lang dati ‘yung one dollar, ngayon, more than 20,000,” sabi ni Omar.

Perwisyo naman para kay Julie Bongdon, isang sushi chef, ang mataas na pamasahe.

“Ang taxi maximum thirty-five thousand, something like that? at ang bus is ten thousand. At hindi ka pa ano sa trabaho, doon lang sa highway,” sabi ni Bongdon.

Bumagsak noon ang halaga ng Lebanese Lira ng mahigit 90% pero ayon sa bagong gobyerno, umangat ito sa labinlimang libong lira kontra US$1.

Humihingi ngayon ng tulong ang bagong gabinete sa International Monetary Fund o IMF para ayusin ang mga utang ng bansa at makakuha ng tulong pinansyal.

Samantala, hinihikayat ni Mikati ang mga residente ng Lebanon na maghigpit ng sinturon dahil wala ngayong pinansyal na ayudang maibibigay ang gobyerno.

Lubhang naapektuhan ang trabaho at kita ng mga OFW sa Lebanon dulot ng malubhang economic turmoil ng bansa. Kaya ang ibang mga Pilipino roon ay gusto nang umuwi.

“Hirap na rin po sila ‘yong mga Lebanese na magpapasahod sa US dollars. Alam n’yo rin na bagsak na rin po kasi ‘yong ekonomiya nila,” sabi ni Ambassador Raymond Balatbat, Philippine Embassy, Beirut.

"Gusto ko nang umuwi. kung pwede nga, lumipad na ‘ko ngayon,” dagdag ni Lacsamana.

Nangako naman si Mikati na matutuloy ang parliamentary elections sa May 2022.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Lebanon, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.