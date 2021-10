Mga Pinoy at Danish art designs bumida sa exhibit ng PH Embassy sa Denmark

COPENHAGEN - Bumida ang art at iconic designs na tumatak na sa kultura ng Pilipinas at Denmark sa special exhibit ng Philippine embassy.

Ang iconic designs ay mga disenyo na ginagamit sa architecture, branding, industrial at interior designs ng isang lugar o bansa. Mga disensyong tumatak rin sa panahon kaya tinawag na iconic.

Sa exhibit kinakitaan ang paggamit ng kapis at matitibay na kahoy ang Filipino interior designs at kapansin-pansin ang minimalist at functional approach ng Danish designs.

Layon ng exhibit na ipakita na kayang mag-blend ang Pinoy at Danish designs sa makabagong panahon.

Nagustuhan ng mga nakabisita sa exhibit ang mga disenyo na kanilang tinaguriang stylish,unique, informative, cultural at classy.

Bahagi ang exhibit sa pagdiriwang ng 75th Anniversary ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Denmark. Nagtapos ang exhibit noong September 30, 2021.

