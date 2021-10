Naniniwala ang Malacañang na malaki ang tsansang ibaba na ang alert level sa Metro Manila.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bumaba na rin kasi ang intensive care unit utilization rate sa capital region.

"The data indicate that we are ready for a lower alert level... I would say it's a high chance of a lowering of alert level," sabi ni Roque.

Hanggang Oktubre 15 na lang epektibo ang Alert Level 4 sa Kamaynilaan.

Nauna nang sinabi ng OCTA Research Group na posibleng nasa "low risk" na para sa COVID-19 ang Metro Manila sa katapusan ng Oktubre dahil sa pagbaba ng average na bilang ng mga bagong kasong naitatala.

"Wala tayong nakikitang variant of concern ngayon na threatening... so ang talagang tingin natin, tuloy-tuloy na 'yan hanggang Pasko," ani OCTA fellow Guido David.

Pero nilinaw naman ni Metropolitan Manila Development Authority Benhur Abalos na hindi nangangahulugang ibaba na ang alert level ng isang lugar kapag naituring na itong "low risk."

May iba pang tinitingnan ang mga opisyal bago ibaba ang alert level gaya ng dami ng mga kaso o bilis ng hawahan, ani Abalos.

Pero tulad ng OCTA, tingin din ni Abalos ay hindi imposibleng maibalik ang nakasanayan nang Paskong Pinoy.

Iginiit naman ni Abalos na hindi pa muna tatanggaling ang minimum health protocol kahit bumuti ang sitwasyon.

Sakaling magluwag ng alert level, ngayon pa lang ay naghahanda na ang MMDA para sa inaasahang Christmas traffic, ani Abalos.

— Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News