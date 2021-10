NEW ZEALAND – Nagtutulungan ang mga Pilipinong migrante sa New Zealand sa kabila ng mga hamon na kanilang kinakaharap sa bansang kumukupkop sa kanila.

Sa panayam ng TFC News, ibinahagi ng ilang kababayan natin sa NZ ang kanilang kalagayan at kung paano nila tinutulungan ang mga bagong dating na Pilipino sa pamamagitan ng online blog na kanilang inilunsad.

Si Dennis Magcalas, 50 anyos, 15 taon ng naninirahan sa Hillsborough sa Auckland kasama ang kanyang pamilya at mga kamag-anak ang siyang naglunsad ng Buhay Estudyante online blog para makatulong sa mga Pilipinong estudyante sa NZ. Isa na siyang NZ citizen.

Ang mga Pilipinong sina (Left) Allan Chu Vivero, (Middle) Josephine Lucas-De Guzman at (Right) Dennis Magcalas sa kanilang Buhay Estudyante online blog para sa mga Pilipino sa New Zealand

“Dahil sa biglang paglaki ng bilang ng mga dumarating na estudyante at wala silang ibang malapitan dahil wala silang mga kamag-anak dito…Napagdaanan ko rin ang kanilang sitwasyon noon, kaya alam ko ang feelings nila. Tinulungan din ako nung bago ako dito, kaya ibinabalik ko lang sa kanila,” pagbabahagi ni Magcalas.

At sa abot ng kanyang makakaya, nagbibigay tulong siya sa mga kababayan.

“…unang-una ang financial, dahil weekly ang bayarin nila dito kailangan nila ng part-time job, para may pangtustos sila, kaya nirerekomenda ko sila sa mga kakilala ko para magkaroon ng part-time job. Dinadalhan ko rin sila ng tinapay, every weekend para makabawas na rin sa kanilang gastusin. Binibigyan ko rin sila ng mga kumot, heater, winter clothes…Hatid-sundo ko rin sila kapag may interview sila sa inaplayan nila, gayundin kapag may mga bagong dating, sinusundo ko sila sa airport at inihahatid sa tutuluyan nila for free,” ani Magcalas.

Para naman kay Allan Chu Vivero, 44 anyos, 6 years na naninirahan bilang permanent resident sa Auckland NZ na kasama ni Magcalas sa blog, “paying it forward” na sila kaya sila tumutulong sa mga kapwa Pilipino.

“Dati napakaraming tanong regarding sa pag-aaral sa NZ. Itong group namin ay malaking tulong sa amin para mai-guide ng maayos at di maloko ng mga illegal recruiter or misleading information regarding sa STUDY, WORK, LIVE (scheme)…

…malaking bagay na magiging gabay para sa ating mga kakabayan na nangangailangan ng tulong either financial or sa mga trabaho at immigration…At namimigay po kami ng mga gamit tulad ng mga plato, bed, microwave at iba pang bagay na kailangan ng mga estudyante or kakabayan. Ito ay pasa pasa lang or tawag namin--PAMANA,” kuwento ni Vivero.

Isa si Josephine Lucas-De Guzman, isang Pilipinang registered nurse, 32 anyos at 5 taon ng permanent resident sa Auckland NZ sa “napamanahan” ni Magcalas noong nag-migrate sila taong 2017. Kasama rin siya sa blog na tumutulong sa mga estudyanteng Pilipino sa NZ.

“…when I started here, almost all of the things I had was also "bigay lang." It's passing the kindness on, maraming mga tao dito sa NZ na handang tumulong. I, myself, experienced the generosity of the people here. Mula kina Kuya Dennis…and all the people na na-meet ko, it was always the goodness of the people na nakapalibot sa amin ang nagiging inspirasyon namin to help out,” sabi ni Lucas-De Guzman.

(Left) Allan Chu Vivero, (Middle) Josephine Lucas-De Guzman, (Right) Dennis Magcalas

At bilang mga permanent resident na sa NZ at naghihintay na lamang ng approval ng kanilang citizenship application, ibinahagi nina Vivero at Lucas-De Guzman ang mga benepisyong kanilang tinatamasa bilang mga migrant Filipino sa NZ na gusto rin nilang maranasan ng mga kababayang nagbabakasakali ng magandang buhay sa bansa.

“NOT YET A CITIZEN but still, as PR (permanent resident), we enjoy the free healthcare system, childcare assistance, and pag nag-start na sa school ang mga bata, it's all on the education system na dito. Uniform na lang daw babayaran.

It's always the lives na magkakaroon ang aking future generations. I mean, I am always motivated by the fact that my children and the children of my children will be blessed and live a prosperous life kasi that's what God has promised us,” sabi ni Lucas-De Guzman.

Ikinuwento naman ni Vivero ang pinagdaanang hirap bago niya nakuha ang kanyang residency status na permanent resident:

“Di po madali, una nag-aral ako sa tulong ng aking mga kapatid para makapag-aral lang dito. Kung ano-anong part-time (jobs) ang pinapasukan ko para lang may pantawid-gutom, mag car wash during winter, mga 40 na car kailangang malinisan sa car yard.

At siya din po nag-refer sa akin sa kasalukuyang trabaho ko kung saan ako nakakuha ng work visa at residency…Malaking gastos at sakripisyo pero sulit at nagbunga naman lahat sa awa ng Diyos.”

At ang lahat ng pagsisikap ni Vivero, para sa kanyang pamilya. At nagpapasalamat siya sa mga benepisyong tinatamasa nila mula sa gobyerno ng NZ:

“…mabigyan ng magandang kinabukasan, to be honest this is not for me… but this is for my family especially sa aking dalawang anak…

Libre ang pag-aaral ng mga bata, libreng gamot, ang consultation. At di mahal kung pumunta sa doctor, while ang bata libre talaga, yung pag-aaral ng mga bata, doon ako nagulat na walang bayad.. may donation lang na tinatawag, pero di kasing laki sa Pinas ng mga tuition.”

Ibinahagi naman ni Magcalas ang mga benepisyong natatanggap ng kanyang pamilya bilang NZ citizen na siya.

“Actually hindi naman sya libre, pero Study now, Pay later, kaya sa side naming mga magulang, hindi kami nahirapan sa kanilang pag-aaral sa University dahil magbabayad sila kapag nakatapos na at may trabaho. Libre rin ang hospital dito kung sakaling na-ospital ka, kahit sampung beses ka pang ma-operahan, wala kang babayaran kahit isang sentimo. Nanganak ang asawa ko noong 2013, lumabas ng nakangiti sa hospital dahil wala kaming binayaran.

Libreng medikal, makakapag-aral ang mga anak sa mga University sa pamamagitan ng student loan. May financial na tulong sa mga anak hanggang 18 years old, at may accommodation support din. Pagdating naman po sa pagbiyahe, halos lahat ng bansa, hindi mo na kailangan ng Visa. Bibili ka lang ng ticket ready to go ka na at higit sa lahat pagtanda mo dito o nagretiro ka na, automatic na weekly ay babayaran ka ng gobyerno, wala ka ng aalahanin,” pagbabahagi ni Magcalas.

Sina Vivero, Magcalas at Lucas-De Guzman kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan

Kahit na naninirahan na sa ibang bansa, hindi pa rin nakakalimot ang ating mga kababayan sa New Zealand sa bayang sinilangan sa pamamagitan ng paggabay at pagbibigay ng taus-pusong pag-alalay sa mga bagong saltang kababayan.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.