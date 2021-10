Dead on the spot ang tatlong estudyanteng babae matapos mabangga ng isang ten-wheeler truck sa Barangay Matagangtang, Placer, Masbate pasado alas-3 nitong Linggo.

Kinilala ang mga biktima na sina Christy Franciso, 16 anyos; Ferdalyn Cañete, 10 anyos; at Jelian Tamayo, 13 anyos.

Ayon kay Police Major Emerson Ecalnir, hepe ng Placer, Masbate Municipal Police Station, nabangga ang mga biktima na nasa tabi ng kalsada matapos mawalan ng kontrol ang trak na minamaneho ng 30 anyos na si Jomar Tanael.

May mga lumalabas na impormasyon na nag momodule ang mga bata nung mga oras na iyon sa tabi ng kalsada. Pero hindi pa umano ito makumpirma ng pulisya.

Isang motorskilo at tricycle rin na nakaparada sa tabi ng kalsada ang napinsala matapos mahagip ng trak.

Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspek na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to properties.

- ulat ni Karren Canon