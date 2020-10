Velasco ieendorso umano na bagong Speaker ni Sara Duterte, ayon sa kaalyado

Watch more in iWant or TFC.tv

Nagkita sina Marinduque Rep. Lord Allan Velasco at presidential daughter na si Davao City Mayor Sara Duterte sa gitna ng umiinit na isyu sa speakership, base sa retratong inilabas ngayong Linggo.

Noong gabi ng Biyernes umano nagkita si Mayor Duterte at Velasco, na katunggali ni House Speaker Alan Peter Cayetano sa speakership.

Ayon kay Oriental Mindoro Rep. Salvador "Doy" Leachon, kaalyado ni Velasco, malinaw nang ieendorso ng alkalde ang Marinduque congressman na maging House Speaker ano mang araw ngayong linggo.

Naniniwala rin daw si Mayor Duterte na dapat sundin ang gentleman's agreement na term-sharing.

Sa ilalim ng kasunduan na pinagtibay ni Pangulong Rodrigo Duterte noong isang taon, isasalin ni House Speaker Cayetano ang kapangyarihan kay Velasco ngayong Oktubre.

Nabatid din ngayong Linggo na may ipinakakalat umanong manifesto sa Kamara kaugnay ng isyu ng House speakership.

Sa nasabing manifesto, iginiit ng mayorya sa Kamara ang kahandaan nitong ipasa ang 2021 national budget sa oras.

Binigyang diin din nito na labag sa Konstitusyon at House rules ang pagsuspende ng sesyon na idineklara ni Cayetano, kaya idinedeklara na nilang sa Lunes ang sesyon.

Nakasaad din sa manifesto na idinedeklarang bakante ang posisyon ng pagka-House Speaker at ang paghalal kay Velasco bilang bagong House Speaker.

Muli namang iginiit ngayong Linggo ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi nakikialam si Duterte sa nangyayaring girian sa mababang kapulungan.

PDP-Laban iginiit ang pagsunod sa term-sharing

Sa isang pahayag, iginiit din ng partidong PDP-Laban na dapat sundin ang term-sharing agreement.

Pero hindi kumbinsido ang ilang kongresista na maisisingit ang palit-termino sa ngayon.

Imposible daw na hindi magulo ang deliberasyon sa 2021 budget kapag napag-usapan ang politika.

"I am appealing to Doy to please refrain from talking about politics... you should think first of the welfare of your people," ani Surigao del Sur Rep. Prospero Pichay.

"I am calling on Lord Allan and his followers. Whatever clout or influence mayroon sila, gamitin nila ngayon para sa budget," ani Anakalusugan Party-list Rep. Mike Defensor.

Sa isang pahayag, sinabi ni House Majority Leader Martin Romualdez na pag-usapan ang isyu ng speakership matapos maipasa ang panukalang budget sa Biyernes, Oktubre 16.

Para naman kay Bayan Muna Rep. Carlos Zarate, handa silang trabahuhin ang budget sa special session, na aniya'y hindi dapat gamitin sa tila walang katapusang tunggalian sa speakership.

Nanawagan din ang iba pang kongresista na kasali sa caucus ngayong Linggo na unahin ang budget bago politika.

"Kung may naririnig na ibang balita, palagay ko dapat isasantabi ito dahil malinaw mensahe ng presidente," ani Camarines Sur Rep. Luis Raymund "LRay" Villafuerte.

"Kami pong minority bloc is one in unity para sa ating leadership na maipasa ang leadership na ito," ani House Minority Leader Benny Abante.

"Sumusuporta kami sa special session na ito, kailangan na pong tapusin ang budget," ani Caloocan Rep. Egay Erice.

Nanawagan naman si Senate Majority Leader Franklin Drilon ng special session mula Nobyembre 9 hanggang 13 para may oras ang Senado na busisiin ang panukalang P4.5 trilyon national budget.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News