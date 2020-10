Pagbabahay-bahay para sa nat'l ID system aarangkada sa Lunes

Dalawang taon nang nagtatrabaho bilang street sweeper sa Maynila si Karen Flores.

Mula pa noon, hindi na nito nabigyan ng panahon ang pagkuha ng mga valid ID.

Bukod daw kasi sa mahaba lagi ang pila, marami ring hinihinging requirements.

"Hindi po ako sanay sa pila-pila, 'di ko gaanong kabisado," ani Flores.

Isa lang si Flores sa maraming residente ng Barangay 156 na walang kaukulang ID kaya madalas ay nahihirapan sa pakikipagtransaksiyon sa mga bangko o kahit remittance center.

"Marami-rami pa akong kabarangay na walang valid ID," ani Nelson Sevilla Jr., chairperson ng Barangay 156.

"'Yong iba kasi, kapag kumukuha, nahihirapan kasi masyadong maraming kailangang isumite," dagdag niya.

Pero may magandang balita ang Philippine Statistics Authority para sa mga gaya ni Flores.

Simula Lunes, mismong mga tauhan ng ahensiya ang magbabahay-bahay para sa pre-registration sa national ID system.

Nasa 5 milyong Pilipino mula sa unang 32 probinsiya ang target ng PSA na maparehistro ngayong 2020.

Ito ang mga probinsiya ng mga itinuturing na low-income households na nasa listahan ng Department of Social Welfare and Development at may mababang aktibong kaso ng COVID-19.

"'Yong tinatawag na mass registration, hindi pa po mangyayari. Next year pa po iyon," sabi sa TeleRadyo ni PSA Assistant Secretary Rosalinda Bautista.

"Hindi pa nila kailangang maghanda ng documents. Pero tatanungin po sila kung ano ang documents na mayroon sila," dagdag niya.

Sa unang step, kukuhanin ang demographic data ng indibiduwal, gaya ng pangalan, date at place of birth, blood type, marital status, permanent at present address, at iba pa.

Sa ikalawang step, kailangan na lang pumunta ng indibiduwal sa designated registration center para sa biometrics. Magsisimula ito sa Nobyembre 25.

"'Pag nakarehistro ka, mga 3 araw lang, iva-validate na ang iyong pagkarehistro. 'Pag validated at ikaw ay pumasa sa validation... papadalhan ka ulit ng text message na successfully registered ka," ani Bautista.

"Mai-isyuhan ng ID and then ipapadala sa'yo," aniya.

Bagaman hindi mandatory, hinihikayat ng PSA ang publiko na kumuha ng national ID dahil makatutulong umano ito sa mga transaksiyon sa pribado at pampublikong sektor.

"Libre po ito. Gastos lahat ng gobyerno," paliwanag ni Bautista.

Bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022, target ng PSA na makapagparehistro ang nasa 90 milyon Pilipino sa national ID system.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News