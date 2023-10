Watch more News on iWantTFC

Ikinalungkot ni Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy ang pagtanggal ng House of Representatives Small Committee sa kanilang hinihinging confidential funds para sa taong 2024.

Ayon kay Uy, nasa P300 milyon ang confidential funds na hiningi nila para sana magamit ng ahensya para mapigilan ang mga cyberattack sa mga website ng gobyerno.

"Kung totoong tinanggal po 'yung confidential funds, eh good news po 'yan. Good news 'yan sa cybercriminals, sa mga cyberterrorists, na ang Pilipinas eh libreng libre, open city, open country, for them to do their work with impunity dahil wala po tayong kakayahan na habulin sila, imbestigahan sila, at itigil ang kanilang paghahasik ng lagim sa ating bansa," ani Uy sa panayam sa Teleradyo Serbisyo.

Dagdag pa niya, magiging mas madali para sa mga cybercriminals na puntiryahin ang Pilipinas lalo na't alam nilang wala itong kakayahang protektahan ang sarili nito laban sa cyberattacks.

"Medyo mali po ang message na ipinapadala natin sa buong mundo, na habang ang buong mundo ay tinataasan ang capacity ng kanilang ICT group upang tukuyin itong increasing threat of cybercriminals, eh tayo po, eh ina-announce po natin na, 'Come and you're welcome to the Philippines'," paliwanag ni Uy.

"Ano ho ba naman ang P300 million para matulungan man lang ang ahensya na at least may maipangtapat," aniya.

Ayon pa kay Uy, mahalaga ang confidential funds para sa DICT dahil hindi makakabuti kung isisiwalat sa publiko ang mga ginagamit ng ahensya para maprotektahan ang datos ng gobyerno.

"Pero essential po sa atin ang confidential funds, for instance, bibili tayo ng mga ano, magsubscribe tayo ng mga intel systems for threat assessment. Eh kung regular budget 'yan at hindi confidential, kailangan i-publish yan," aniya.

"Eh matutuwa po 'yung mga cybercriminals kasi kitang kita 'yung kaluluwa ng system natin," dgdag ni Uy.