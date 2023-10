Austria, muling nagre-recruit ng Filipino nurses

LINZ- May bagong batch ng Filipino nurses ang dumating sa Austria para magtrabaho. Tinanggap sila ng probinsiya ng Linz at ipinakilala pa sa isang press conference.

Ginanap ang press conference nitong Biyernes, Oktubre 6, 2023, bilang pagsalubong sa mga bagong dating na Filipino nurses.

Mismong ang puno ng social council na si Dr. Wolfgang Hattmansdorfer ang nanguna sa pagtanggap ng Filipino nurses.

Nagpasalamat ang Social Councilor sa mga bagong batch ng Pinoy nurses sa kanilang kahandaan na magtrabaho sa health sector ng upper Austria.

Ayon kay Hattmansdorfer, umabot na sa mahigit na 81 nurses ang nagtatrabaho sa ospital at mga nursing homes sa Upper Austria.

"Nurses from the Philippines are very well educated and we are very happy that they are here in Upper Austria supporting us to care the elderly generations in the nursing stations," ayon kay Social Councilor Wolfgang Hattmansdorfer.

Dumalo rin sa press conference ang CEO ng EDI Staffbuilders International na si Cesar Averia.

Ayon kay Averia patuloy ang Recruitment nila ng mga Pinoy nurses sa Austria sa mga susunod na taon.

Plano din ni Averia ang magpadala ng mga technical o skilled workers maliban sa Pinoy nurses pero nakikipag- ugnayan pa ang kanyang ahensiya sa government agencies ng Austria para maisakatuparan ito.

Ipinaliwanag naman ng CEO ng C and C Human Resource Development na si Matthias Hallerbach, ang partner agency ng EDI Philippines ang proseso ng pag-apply bilang nurse sa Austria.

Ayon kay Hallerbach, ang pag-aaral ng basic German ang pinaka-importanteng bahagi ng recruitment na maaring tumagal ng 12 hanggang 14 buwan.

Kadalasan, walong buwan ang inilalaan sa pag-aaral ng German. Pagkatapos nito ay maari na silang mag-apply ng Red-White-Red card, para makapagtrabaho sa Austria.

Kinakailangan din ng mga aplikante ng OEC o Overseas Employment Certificate. Bago ang press conference sa Linz, tinanggap ng Philippine Embassy sa Austria ang ang siyam na Filipino nurses para sa Post Arrival Orientation o PAO.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Austria, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.