Taxi driver nagpanggap na naholdap matapos gastahin umano ang kita sa sugal

DAVAO CITY — Arestado ang isang taxi driver matapos magsinungaling na naholdap umano ito ng kanyang mga pasahero sa Bgy. Carmen noong Sabado ng madaling araw.

Nag-report ito sa mga pulis na may dalawang lalaki na sakay ito na may mga kutsilyong dala at kinuha umano ang perang P3,700 mula sa kanya.

Pero nang imbestigahan ng mga awtoridad, walang katotohanan ang mga sinabi ng taxi driver.

Napag-alamang mga alibi niya lamang ito dahil hindi niya na-remit ang kita mula sa pamamasada matapos matalo sa sugal.

Haharap sa kasong unjust vexation ang driver.

Paalala rin ng mga pulis na desidido silang kasuhan ang sinumang magpapakalat ng mga maling impormasyon lalo na kung makakapagbigay ito ng panic sa komunidad.

—Ulat ni Chrislen Bulosan