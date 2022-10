Suggested retail price sa pulang sibuyas inilabas

Naglabas ng suggested retail price (SRP) ang Department of Agriculture (DA) para sa pulang sibuyas dahil sa pagtaas ng presyo nito sa mga palengke.

Nasa P170 kada kilo ang SRP ng pulang sibuyas sa Metro Manila, na inilabas ngayong Lunes kasunod ng pakikipagpulong sa mga stakeholder noong isang linggo.

Sa ngayon kasi, umaabot hanggang P200 ang presyo ng kada kilo ng pulang sibuyas sa mga palengke, mula sa presyo nitong P140 noong isang buwan.

"Ang P200 na nakita natin sa ating mga palengke ay masyadong mahal base sa ating cost structure," sabi ni DA Spokesperson Kristine Evangelista.

"Kaya sumang-ayon din ang ating mga stakeholder, mga retailer, biyahero, trader at most importantly ang producer na at P170, ito po ang tamang presyo sa retail price ng red onion," dagdag niya.

Agosto pa anila nakita ang unti-unting pagtaas ng presyo ng pulang sibuyas sa mga pamilihan.

Ipapaalam sa National Price Coordinating Council ang SRP para maibaba sa mga market.

Simula Miyerkoles, mag-iikot na ang DA sa mga palengke para tingnan kung sumusunod dito ang mga trader at retailer.

Samantala, mataas pa rin ang presyo ng mga gulay na nagmahal dahil sa Bagyong Karding.

Nasa P140 ang kilo ng ampalaya, P120 ang sitaw at pechay at tig-P100 naman ang kamatis at talong.

Sa mga gulay na galing Baguio, tumaas nang P5 ang kilo ng repolyo, na ngayo'y nasa P85 na.

Nasa tig-P140 naman ang kilo ng carrot at Baguio beans, P80 ang kilo ng patatas, P70 ang pechay Baguio at P40 ang sayote.

Nagbabala ang DA na mas maghihigpit sila pagdating sa price monitoring habang papalapit ang Pasko.