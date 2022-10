TAGUM CITY — Arestado ang tatlong Malaysian national at 13 pang tao noong Biyernes matapos mahulihan ng P145 milyon halaga ng Agar wood sa lungsod na ito.

Ang Agar wood ay kabilang sa ipinagbabawal putulin at ibenta, batay sa listahan ng Convention on International Trade in Endangered Species (CITES).

Ikinasa ang operasyon sa Bgy. Magugpo East matapos ang impormasyon na natanggap kaugnay sa bentahan ng Agar wood.

Timbog sa operasyon ang Malaysian nationals na sina Hamdan Zakaria, Alyasah Zakaria, at Shahidan Saari, kasama si Dennis Asuncion na umano'y kanilang interpreter.

Nahuli rin sa operasyon ang 12 negosyante.

Nasabat mula sa operasyon ang mga Agar wood na may timbang na 145.5 kilo at tinatayang nagkakahalaga rin ng P145.5 milyon.

Kinumpiska rin ng mga pulis ang cash na aabot sa P4.3 milyon.

Nasa kustodiya na ng Tagum City Police Station ang mga ebidensya at ang 16 na hinuli.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 705 o Forestry Reform Code of the Philippines at Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mga naaresto.

— Ulat ni Hernel Tocmo

